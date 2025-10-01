International Breaking news

Liderul unui partid din R. Moldova, Gabriel Călin, reținut într-un dosar de finanțare ilegală. Promova mesaje pro-Kremlin

Comentează știrea
Liderul unui partid din R. Moldova, Gabriel Călin, reținut într-un dosar de finanțare ilegală. Promova mesaje pro-KremlinGabriel Călin, liderul UCSM. sursa: Ziarul de Gardă
Din cuprinsul articolului

Gabriel Călin, liderul Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost reținut de oamenii legii, ieri, 30 septembrie.

Reținerea a venit în urma unor percheziții desfășurate într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor și a concurenților electorali și spălarea banilor, potrivit sursele Ziarului de Gardă (ZdG). Din același dosar ar fi vizat și Vitalie Florea, numărul doi pe lista formațiunii.

Descinderi ale poliției din Republica Moldova

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că, în dimineața de 30 septembrie, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), cu sprijinul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală și spălarea banilor.

Cine este Gabriel Călin

În 2025, conducerea UCSM a fost preluată de Gabriel Călin, fost jurnalist. O investigație a siteului Anticorupție.md (2017) îl indica drept fondator al unor site-uri care, în perioada guvernării PDM, publicau materiale denigratoare la adresa oponenților lui Vladimir Plahotniuc.

Alexandru Ciucu, în război cu Alina Sorescu. Acuzații extrem de grave de ambele părți
Alexandru Ciucu, în război cu Alina Sorescu. Acuzații extrem de grave de ambele părți
Ordinul de protecție, eliminat de divorțul la notar. Precedent periculos
Ordinul de protecție, eliminat de divorțul la notar. Precedent periculos

Anterior, Călin a lucrat în serviciul de presă al Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi.În ultimii ani, a devenit foarte activ pe rețelele sociale și pe YouTube, având aproximativ 22.000 abonați, unde promovează frecvent narațiuni pro-Kremlin, potrivit presei de la Chișinău. În aprilie 2024, a participat la evenimentul de lansare, la Moscova, al așa-zisului Bloc „Victoria” și al organizației „Evrazia”, conduse de Ilan Șor, politician condamnat și fugit din R. Moldova.

Gabriel Călin a respins constant ideea unei implicări a Rusiei în politica de la Chișinău: „Asupra proceselor din R. Moldova Federația Rusă nu influențează niciun fel…”, declara acesta într-un dialog publicat anterior.

Cine este Vitalie Florea

Un alt personaj vizat este Daniel Florea. Acesta era numărul 2 pe lista UCSM, conform datelor CEC, director de companie. Administrează pagina de Facebook „Cu sapa” (44.000 urmăritori), unde publică mesaje anti-UE și pro-Rusia și își exprimă susținerea pentru Evghenia Guțul și Veaceslav Platon.

Florea nega, la rândul său, influența Rusiei în politica Republica.

Ce este UCSM Moldova

UCSM este o formațiune minoră din R. Moldova, cu mesaj conservator-social și poziționări eurosceptice. Tema finanțării externe a partidelor și influenței ruse a revenit periodic în dezbaterea publică de la Chișinău, autoritățile anunțând în ultimii ani mai multe dosare și sancțiuni pe legături financiare opace sau ilegale.

Procurorii și poliția urmează să stabilească origine și traseu al fondurilor, eventuale legături externe și să formuleze învinuiri dacă probele o susțin, anunță IGP și Ziarul de Gardă.

Atât Călin, cât și Florea beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.IGP și pe relatări ale presei din Republica Moldova.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:46 - Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
08:37 - Alexandru Ciucu, în război cu Alina Sorescu. Acuzații extrem de grave de ambele părți
08:28 - Ordinul de protecție, eliminat de divorțul la notar. Precedent periculos
08:21 - Prințul William și Prințesa Kate, gesturi care acum zece ani ar fi fost inacceptabile
08:14 - MApN vrea să cumpere 216 tancuri. Cere aprobare de la Parlament pentru o sumă de miliarde de dolari
08:05 - Ce este și ce aduce nou RoCEIReader. Oricine are carte de identitate trebuie să știe aceste informații

HAI România!

Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale