Liderul unui partid din R. Moldova, Gabriel Călin, reținut într-un dosar de finanțare ilegală. Promova mesaje pro-Kremlin

Gabriel Călin, liderul Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost reținut de oamenii legii, ieri, 30 septembrie.

Reținerea a venit în urma unor percheziții desfășurate într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor și a concurenților electorali și spălarea banilor, potrivit sursele Ziarului de Gardă (ZdG). Din același dosar ar fi vizat și Vitalie Florea, numărul doi pe lista formațiunii.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că, în dimineața de 30 septembrie, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), cu sprijinul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală și spălarea banilor.

În 2025, conducerea UCSM a fost preluată de Gabriel Călin, fost jurnalist. O investigație a siteului Anticorupție.md (2017) îl indica drept fondator al unor site-uri care, în perioada guvernării PDM, publicau materiale denigratoare la adresa oponenților lui Vladimir Plahotniuc.

Anterior, Călin a lucrat în serviciul de presă al Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi.În ultimii ani, a devenit foarte activ pe rețelele sociale și pe YouTube, având aproximativ 22.000 abonați, unde promovează frecvent narațiuni pro-Kremlin, potrivit presei de la Chișinău. În aprilie 2024, a participat la evenimentul de lansare, la Moscova, al așa-zisului Bloc „Victoria” și al organizației „Evrazia”, conduse de Ilan Șor, politician condamnat și fugit din R. Moldova.

Gabriel Călin a respins constant ideea unei implicări a Rusiei în politica de la Chișinău: „Asupra proceselor din R. Moldova Federația Rusă nu influențează niciun fel…”, declara acesta într-un dialog publicat anterior.

Un alt personaj vizat este Daniel Florea. Acesta era numărul 2 pe lista UCSM, conform datelor CEC, director de companie. Administrează pagina de Facebook „Cu sapa” (44.000 urmăritori), unde publică mesaje anti-UE și pro-Rusia și își exprimă susținerea pentru Evghenia Guțul și Veaceslav Platon.

Florea nega, la rândul său, influența Rusiei în politica Republica.

UCSM este o formațiune minoră din R. Moldova, cu mesaj conservator-social și poziționări eurosceptice. Tema finanțării externe a partidelor și influenței ruse a revenit periodic în dezbaterea publică de la Chișinău, autoritățile anunțând în ultimii ani mai multe dosare și sancțiuni pe legături financiare opace sau ilegale.

Procurorii și poliția urmează să stabilească origine și traseu al fondurilor, eventuale legături externe și să formuleze învinuiri dacă probele o susțin, anunță IGP și Ziarul de Gardă.

Atât Călin, cât și Florea beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.IGP și pe relatări ale presei din Republica Moldova.