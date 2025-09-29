Alegeri în Republica Moldova. PAS (49,95%) își asigură majoritatea la redistribuire. Live text

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a ajuns la 49,95% din totalul voturilor, iar prin redistribuire va forma singur majoritatea parlamentară.

După numărarea a peste 99% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a ajuns la 49,85% din totalul voturilor, ceea ce, la redistribuire, îl va ajuta să formeze singur o majoritate parlamentară. „Blocul Patriotic” se află la 24,36%.

Blocul „Alternativa” se află la 8,02% din voturi.

În parlament ar mai intra, potrivit datelor preliminare, Partidul Nostru, al lui Renato Usatîi, cu 6,24% și PPDA, cu 5,65%.

Următoarele partide și alianțe sunt „Blocul Patriotic”/Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei al lui Igor Dodon cu 24.40% (380.914 voturi), Blocul Electoral „ALTERNATIVA” al lui Ion Ceban cu 8.03% (125.353). Mai intră în Parlament PARTIDUL NOSTRU al lui Renato Ustaîi cu 6.24% (97.457) și PPDA cu 5.65% (88280)

Pe locul al doilea se situează „Blocul Patriotic”, cu 24,95% (379.076 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a obținut 8,19% (124.412 voturi).

„Partidul Nostru” a strâns 6,25% (94.997 voturi), iar Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) a obținut 5,66% (85.932 voturi).

Republica Moldova. Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova au avut alegeri parlamentare. La urne s-au prezentat 1.591.476 de cetățeni, reprezentând 51.91% din totalul alegătorilor. Moldovenii au avut de ales dintre 23 de candidaţi, dintre care unul, pe parcursul zilei de duminică, a fost exclus din cursa electorală.

Potrivit rezultatelor preliminare ale CEC, concurenţii electorali au obţinut următoarele rezultate, după procesarea a puţin peste 6 la sută din sufragii: