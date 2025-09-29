Alegeri în Republica Moldova. PAS (49,95%) își asigură majoritatea la redistribuire. Live text
- Julieta Savitchi
- 29 septembrie 2025, 07:00
- Update 7:00 - PAS ajunge la 49,95% din voturi
- Update 06:30 - PAS (49,58%) își asigură majoritatea la redistribuire
- Update 05:00 - S-au numărat aproape 99 la sută dintre buletinele de vot, PAS are 49.79% (777.434 voturi)
- Update 02:00 - PAS a ajuns la 49,01% , după numărarea a 97% din voturi, și își asigură majoritatea parlamentară
- Update 01:27 - PAS la 47,83% după numărarea a peste 95% din voturi
- Update 29.09, ora 00:33 - PAS depășește 46%, după numărarea a peste 90% din voturi
- Update 23:55 - PAS trece de 45%, după numărarea a peste 85% din voturi
- Update 23:40 - PAS la 44,6% după numărarea a peste 80% din voturi
- Update 23:14 - PAS la 44,2% după numărarea a jumătate din voturi
- Update 22:56 - Partidul Democraţia acasă, surpriza scrutinului din 28 septembrie
- Update 22:20 - Blocul Alternativa depăşeşte pragul electoral
- Update 22:10 - PAS pe primul loc, urmat de Blocul Patriotic. Susţinătorul lui George Simion intră în Parlament
- UPDATE 21:57 - PAS pe primul loc, urmat de Blocul Patriotic. Blocul Altenativa nu atinge pragul electoral
Update 7:00 - PAS ajunge la 49,95% din voturi
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a ajuns la 49,95% din totalul voturilor, iar prin redistribuire va forma singur majoritatea parlamentară.
Update 06:30 - PAS (49,58%) își asigură majoritatea la redistribuire
După numărarea a peste 99% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a ajuns la 49,85% din totalul voturilor, ceea ce, la redistribuire, îl va ajuta să formeze singur o majoritate parlamentară. „Blocul Patriotic” se află la 24,36%.
Blocul „Alternativa” se află la 8,02% din voturi.
În parlament ar mai intra, potrivit datelor preliminare, Partidul Nostru, al lui Renato Usatîi, cu 6,24% și PPDA, cu 5,65%.
Update 05:00 - S-au numărat aproape 99 la sută dintre buletinele de vot, PAS are 49.79% (777.434 voturi)
Următoarele partide și alianțe sunt „Blocul Patriotic”/Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei al lui Igor Dodon cu 24.40% (380.914 voturi), Blocul Electoral „ALTERNATIVA” al lui Ion Ceban cu 8.03% (125.353). Mai intră în Parlament PARTIDUL NOSTRU al lui Renato Ustaîi cu 6.24% (97.457) și PPDA cu 5.65% (88280)
Update 02:00 - PAS a ajuns la 49,01% , după numărarea a 97% din voturi, și își asigură majoritatea parlamentară
Pe locul al doilea se situează „Blocul Patriotic”, cu 24,95% (379.076 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a obținut 8,19% (124.412 voturi).
„Partidul Nostru” a strâns 6,25% (94.997 voturi), iar Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) a obținut 5,66% (85.932 voturi).
Update 01:27 - PAS la 47,83% după numărarea a peste 95% din voturi
După numărarea a peste 95% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a ajuns la 47,83% din totalul voturilor, în timp ce „Blocul Patriotic” se află la 25,69%.
Blocul „Alternativa”, care are nevoie de 7% din voturi pentru a trece pragul electoral, se află la aproape 8,4% din voturi.
În parlament ar mai intra, potrivit datelor preliminare, Partidul Nostru, al lui Renato Usatîi, cu 6,27% și PPDA, cu 5,67%.
Update 29.09, ora 00:33 - PAS depășește 46%, după numărarea a peste 90% din voturi
Partidul Acțiune și Solidaritate a ajuns la 46,19% după numărarea a peste 90% din totalul voturilor, în timp ce „Blocul Patriotic” se află la 26,92%.
Blocul „Alternativa”, care are nevoie de 7% din voturi pentru a trece pragul electoral, se află la aproape 8,71% din voturi.
În parlament ar mai intra, potrivit datelor preliminare, Partidul Nostru, al lui Renato Usatîi, cu 6,3% și PPDA, cu 5,69%.
Update 23:55 - PAS trece de 45%, după numărarea a peste 85% din voturi
După numărarea a 1.239.887 din voturi, partidul președintei Maia Sandu, PAS, a depășit 45% din voturi, în timp ce „Blocul Patriotic”, al socialiștilor pro-ruși, se află la 27,6%.
Update 23:40 - PAS la 44,6% după numărarea a peste 80% din voturi
Partidul Acțiune și Solidaritate a ajuns la 44,66% după numărarea a aproape 83% din totalul voturilor, în timp ce „Blocul Patriotic” se află la 27,8%.
Blocul „Alternativa”, care are nevoie de 7% din voturi pentru a trece pragul electoral, se află la aproape 8,8% din voturi.
În parlament ar mai intra, potrivit datelor preliminare, Partidul Nostru, al lui Renato Usatîi, cu 6,43% și PPDA, cu 5,9%.
Update 23:14 - PAS la 44,2% după numărarea a jumătate din voturi
După numărarea a 910.405 din voturi, partidul președintei Maia Sandu, PAS, a ajuns la 44,2% din voturi, în timp ce „Blocul Patriotic”, al socialiștilor pro-ruși, se află la 27,7%.
Update 22:56 - Partidul Democraţia acasă, surpriza scrutinului din 28 septembrie
Update 22:20 - Blocul Alternativa depăşeşte pragul electoral
Update 22:10 - PAS pe primul loc, urmat de Blocul Patriotic. Susţinătorul lui George Simion intră în Parlament
UPDATE 21:57 - PAS pe primul loc, urmat de Blocul Patriotic. Blocul Altenativa nu atinge pragul electoral
Republica Moldova. Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova au avut alegeri parlamentare. La urne s-au prezentat 1.591.476 de cetățeni, reprezentând 51.91% din totalul alegătorilor. Moldovenii au avut de ales dintre 23 de candidaţi, dintre care unul, pe parcursul zilei de duminică, a fost exclus din cursa electorală.
Rezultate preliminare
