Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a susținut în ședința Biroului Politic Național al partidului că liberalii trebuie să își asume guvernarea și să ofere rapid o soluție pentru formarea unui Executiv. Potrivit stenogramelor din ședință, Predoiu a pledat pentru implicarea PNL la guvernare și a atras atenția asupra unor dosare strategice care, în opinia sa, nu mai suportă amânare.

„Cred cu tărie că PNL trebuie să guverneze. Am propus președintelui și secretarului general să dea un guvern țării din PNL, care să fie format din colegi care nu au mai fost niciodată miniștri. Președintele României nu a oferit mandatul PSD, ci a ales un premier liberal”, ar fi spus Predoiu.

Acesta a insistat asupra nevoii urgente de stabilitate guvernamentală, afirmând că România riscă să piardă oportunități importante dacă nu are un Executiv cu puteri depline.

„Trebuie să acceptăm că țara are nevoie disperată de un guvern. Sunt lucruri care nu mai pot aștepta și care afectează grav viitorul țării”, a spus liderul liberal.

În intervenția sa, Cătălin Predoiu a făcut referire la negocieri internaționale aflate în desfășurare, despre care susține că au o importanță strategică pentru România.

„În următoarele săptămâni se va negocia coridorul transversal. Dacă este poziționat mai la nord, acesta va trece prin Portul Constanța. Miza este de câteva sute de miliarde în următorii ani. Guvernul României nu este implicat în negocierile care au loc”, a afirmat Predoiu.

El a adăugat că pe agenda internațională se află și discuții privind amplasarea unor trupe în Europa.

„Se discută despre poziționări de trupe în Europa. Și vă mai pot da câteva exemple. Nu este vorba doar despre PNRR și nu doar despre programul Anghel Saligny”, a spus acesta.

În discursul său, Predoiu a susținut că PNL nu ar trebui să își fundamenteze toate deciziile exclusiv pe relația tensionată cu PSD.

„Nu cred că putem justifica orice poziție a noastră după moțiune prin comportamentul PSD. Este nevoie de noi la guvernare”, a declarat liderul liberal. Cătălin Predoiu a ridicat și problema modului în care sunt privite discuțiile cu diferite formațiuni politice.

„De ce a vorbi cu un partid este o consultare, adică cu USR, dar cu alt partid este o crimă, cu PSD? Sau dacă te sincronizezi cu un partid este în regulă, dar cu altul nu?”, a afirmat Predoiu în cadrul ședinței.

Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor din conducerea PNL privind poziționarea partidului după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și în condițiile în care liberalii au reconfirmat, prin vot, decizia de a nu intra într-o coaliție cu PSD.