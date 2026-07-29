Parlamentul a protejat aproape 4 miliarde de euro din fondurile europene, a declarat Sorin Grindeanu, după adoptarea în Camera Deputaților a mai multor proiecte legate de jaloanele din PNRR. Președintele PSD și al Camerei Deputaților a criticat Guvernul demis și a prezentat legile care au primit votul deputaților.

Sorin Grindeanu a declarat că deputații au votat cinci jaloane de care depinde accesarea banilor europeni destinați continuării unor investiții în autostrăzi, spitale și școli.

„Am votat în Camera Deputaţilor cinci jaloane esenţiale care înseamnă bani europeni pentru continuarea autostrăzilor, spitalelor şi şcolilor din România. Parlamentul şi-a îndeplinit rolul constituţional şi a făcut ceea ce premierul şi Guvernul demis nu au fost în stare. Le mulţumesc tuturor colegilor mei – indiferent de culoarea politică, pentru că au înţeles să pună România deasupra intereselor politice de partid”, a spus liderul PSD după şedinţa de plen.

Președintele Camerei Deputaților a enumerat apoi proiectele adoptate și traseul legislativ pe care acestea îl vor urma. El a amintit modificările aduse Codului administrativ, legea referitoare la bonusurile acordate angajaților ANAF și ai Autorității Vamale Române, proiectul privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire și Codul urbanismului.

„Codul Administrativ. Votat. Am fost cameră decizională, merge la promulgare, Legea privind bonusurile acordate angajaţilor din ANAF şi VAMĂ. Votată. Am fost cameră decizională, merge la promulgare, Legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire. Votată. Merge la Senat, Codul Urbanismului. Votat. Merge la Senat”.

Sorin Grindeanu a afirmat că a fost adoptat și amendamentul PSD potrivit căruia toate autorizațiile de construire din București vor fi emise de Primăria Generală. Măsura nu ar urma să intre în vigoare imediat, ci odată cu începerea mandatului următor, de la 1 noiembrie 2028.

Președintele PSD și-a justificat decizia prin situația actuală de la nivelul administrației Capitalei.

„Era normal să facem acest lucru având în vedere că acum acel scaun este ocupat de un suspect DNA acuzat că a luat şpagă tocmai pentru a elibera autorizaţii de construcţie”, a precizat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a declarat că deputații au votat și legea integrității, care va fi transmisă Senatului. Liderul PSD i-a acuzat pe reprezentanții USR că ar fi modificat proiectul într-o formă care reducea atribuțiile Agenției Naționale de Integritate.

El a susținut că, în timpul dezbaterilor din comisiile parlamentare, textul legii a fost readus în limitele solicitate de ANI și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

„Aici a fost o luptă cu cei de la USR care făcuseră de fapt o contra-reformă şi ciuntiseră ANI de atribuţii. Am readus în comisii această lege în limitele cerute de ANI şi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. În plus – am readus transparenţa în ceea ce priveşte averile demnitarilor. Iar aşa cum am promis ieri – mi-am publicat declaraţia de avere şi de interese pe site-ul Partidului Social Democrat. Şi îi invit pe toţi decidenţii politici să facă asta”, a precizat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a vorbit și despre proiectul legislativ privind biodiversitatea, despre care a afirmat că a fost retras de la publicare de premierul demis Ilie Bolojan.

Grindeanu a susținut că șeful Guvernului demis a înțeles „în al 12-lea ceas” că legea și Constituția trebuie respectate.

El a afirmat că, deoarece Guvernul are puteri limitate, proiectul trebuia transmis Parlamentului, unde a ajuns în cele din urmă cu o zi înaintea declarațiilor sale.

”Având în vedere că este un Guvern cu puteri limitate, această lege trebuia depusă în Parlament – ceea ce s-a întâmplat într-un final abia ieri. Îl asigur pe Ilie Bolojan că aşa cum am salvat aproape 4 miliarde de euro în această săptămână, vom mai salva încă 1 miliard de euro prin adoptarea acestei legi”, a explicat Grindeanu.