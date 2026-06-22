Procurorii Direcției Naționale (DNA) continuă cercetările în dosarul cunoscut sub denumirea „Ciprian Ciucu – Jocurile de Noroc”, după ce și duminică au avut loc noi audieri. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii de la Secția a II-a a DNA urmează să efectueze percheziții informatice asupra telefoanelor ridicate de la persoanele vizate de investigație.

Printre persoanele care au intrat în atenția procurorilor se află și un influencer, audiat deja în calitate de martor.

Anchetatorii continuă să administreze probe și să audieze persoane considerate relevante pentru dosar.

Duminică a fost audiat unul dintre dezvoltatorii imobiliari implicați, iar în zilele precedente procurorii au efectuat percheziții la Primăria Sectorului 6, de unde au ridicat mai multe documente. Faptele investigate îl privesc pe Ciprian Ciucu pentru perioada în care a ocupat funcția de primar al Sectorului 6, între 2020 și 19 decembrie 2025.

În dosar au fost dispuse măsuri preventive față de Odeta Nestor și un cetățean bulgar, cercetați pentru dare de mită. Totodată, procurorii continuă audierile unor dezvoltatori imobiliari de origine iordaniană care apar în anchetă.

Frații Moh, dezvoltatori imobiliari de origine iordaniană, precum și Yuan Ștefan, cetățean român de origine chineză și asociat al acestora, sunt cercetați pentru presupuse fapte de dare de mită. Toți se află sub măsura preventivă a controlului judiciar. În același dosar, Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită.

Potrivit suspiciunilor formulate de DNA, frații Moh ar fi oferit foloase necuvenite sub forma unor servicii de publicitate și consultanță electorală, desfășurate în perioada noiembrie–decembrie 2025, pentru susținerea activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu.

În schimb, aceștia ar fi urmărit obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire pentru un proiect imobiliar din București dezvoltat prin societatea Safe Home Invest SRL.

Vineri, procurorii au audiat-o din nou pe jurnalista Denise Rifai, precum și pe Odeta Nestor. Denise Rifai este cercetată pentru instigare și complicitate la dare de mită, potrivit acuzațiilor formulate de procurori.

În timp ce la DNA aveau loc noi audieri, Ciprian Ciucu a participat duminică la Congresul PNL, unde a susținut că împotriva sa se desfășoară o „operațiune specială” și că partidul este ținta unor acțiuni venite din partea „Sistemului”.

La Congres, președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a exprimat sprijinul pentru primarul Sectorului 6, afirmând că are „încredere deplină” în Ciprian Ciucu și că acesta merită susținerea partidului.