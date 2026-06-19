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Imagini de la DNA! Denise Rifai, apariție de lux, cu bijuterii scumpe, în dosarul lui Ciprian Ciucu

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Imagini de la DNA! Denise Rifai, apariție de lux, cu bijuterii scumpe, în dosarul lui Ciprian CiucuSursa: Inquam photos/Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Jurnalista Denise Rifai s-a prezentat vineri seară la sediul DNA, după ce numele său a fost asociat cu dosarul în care este cercetat primarul Ciprian Ciucu. Prezența acesteia la DNA a avut loc la o zi după apariția informațiilor în spațiul public potrivit cărora ar avea calitatea de suspect în ancheta procurorilor anticorupție. Cu ochelari de soare și bijuterii, Rifai a refuzat să facă declarații în fața jurnaliștilor.

Ancheta privind jocurile de noroc

Potrivit informațiilor difuzate în spațiul public, jurnalista ar fi suspectă în dosarul DNA care vizează piața jocurilor de noroc. În aceeași cauză este cercetat și primarul Ciprian Ciucu, inculpat și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

În acest caz a fost vehiculat și numele Odetei Nestor, fosta șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Denise Rifai

Sursa: Inquam photos/Octav Ganea

Declarațiile date de Denise Rifai înainte de a veni la DNA

Joi seară, cu o zi înainte de a veni la sediul instituției, Denise Rifai a respins informațiile legate de o eventuală implicare penală. Într-o declarație acordată jurnalistului Victor Ciutacu, aceasta a negat acuzațiile.

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„Nu apar în niciun dosar penal și nu am făcut niciun denunț”, a spus Denise Rifai.

Denise Rifai

Sursa: Inquam photos/Octav Ganea

Întrebată despre relația pe care o are cu Odeta Nestor, jurnalista a precizat natura legăturii lor.

„Odeta e prietena mea până la moarte”, a declarat aceasta.

Denise Rifai nu a răspuns însă joi seară la întrebarea dacă a fost audiată oficial în acest dosar până în acel moment.

Denise Rifai

Sursa: Inquam photos/ Octav Ganea

Acuzațiile aduse de procurori în cazul lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu este cercetat de Direcția Națională Anticorupție pentru luare de mită și se află sub control judiciar.

Conform ordonanței procurorilor, două persoane implicate într-un proiect imobiliar din București i-ar fi oferit edilului, în perioada noiembrie-decembrie 2025, „servicii de publicitate și consultanță electorală” pentru susținerea activității sale politice. Anchetatorii susțin că aceste beneficii au fost acordate în contextul relației dintre dezvoltatorii imobiliari și administrația locală.

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