Odeta Nestor, fostă șefă a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și apropiată arealizatoarei TV Denise Rifai, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de corupție instrumentat de DNA. Numele jurnalistei apare, de asemenea, în dosarul care îl vizează pe primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, potrivit informațiilor apărute pe surse în spațiul public.

Fosta șefă a ONJN a fost adusă în cătușe la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru audieri, după ce a fost prinsă în flagrant pe 16 iunie. Potrivit informațiilor relatate de România TV, aceasta ar fi oferit 50.000 de euro unui funcționar din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În anchetă se susține că anterior ar mai fi remis alte două tranșe de bani, în valoare de 5.000 de euro și 45.000 de euro.

Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a Odetei Nestor pentru o perioadă de 30 de zile.

În acest dosar, mai multe persoane din cadrul ONJN au formulat denunțuri care au fost incluse în ancheta procurorilor.

Odeta Nestor este cunoscută ca fiind o apropiată a realizatoarei TV Denise Rifai, iar numele jurnalistei este menționat în informațiile apărute despre ancheta aflată în desfășurare. Surse apropiate dosarului susțin că există posibilitatea ca Denise Rifai să fie chemată la sediul DNA în cadrul investigației. De asemenea, Mediafax a relatat recent, citând surse, că jurnalista ar fi fost audiată de procurorii Secției a II-a DNA și că ar avea calitatea de suspect pentru instigare și complicitate la dare de mită.

Anterior, Denise Rifai a afirmat că nu are nicio implicare în acest dosar. În contextul informațiilor apărute în spațiul public, trustul media la care aceasta activează a transmis un punct de vedere oficial.

„Am luat la cunoștință relatările apărute în spațiul media referitoare la realizatoarea noastră. Ca orice cetăţean român aflat ȋn această fază juridică, aceasta beneficiază de prezumţia de nevinovăţie. Din respect pentru procedurile în curs, nu vom face alte comentarii pe marginea acestui subiect în acest moment”, este răspunsul dat de departamentul de PR al Antenei 1 la solicitarea Libertatea.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, la dosar există 12 înregistrări ambientale în care apar Denise Rifai și Ciprian Ciucu. Totodată, sursele citate susțin că primarul general al Capitalei ar fi fost monitorizat o perioadă îndelungată în cadrul anchetei.

Conform DNA, dosarul vizează presupuse fapte care ar fi fost comise în perioada în care Ciprian Ciucu ocupa funcția de primar al Sectorului 6.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi emis avize pentru un ansamblu rezidențial din Sectorul 6 și că ar fi existat o înțelegere prin care anumite persoane urmau să îi ofere sprijin pentru o eventuală candidatură la Primăria Capitalei.

În cadrul dosarului, Odeta Nestor a fost pusă sub acuzare pentru complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată, dare de mită și instigare la folosirea, directă sau indirectă, a unor informații care nu sunt destinate publicității ori la permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă administrarea probelor și audierea persoanelor implicate în dosar.