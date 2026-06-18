Justitie

Denise Rifai, vizată în dosarul legat de numele lui Ciprian Ciucu. Jurnalista ar fi dat explicații în fața procurorilor

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Denise Rifai, vizată în dosarul legat de numele lui Ciprian Ciucu. Jurnalista ar fi dat explicații în fața procurorilorDenise Rifai. Sursă foto: Antena 1
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Din cuprinsul articolului

Jurnalista Denise Rifai ar fi vizată în ancheta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) privind domeniul jocurilor de noroc. Potrivit unor surse citate de Mediafax, aceasta ar fi suspectă în dosarul legat de numele lui Ciprian Ciucu și ar fi dat deja explicații în fața procurorilor.

Denise Rifai ar fi vizată în dosarul în care Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar

În același dosar este cercetată și Odeta Nestor, fost președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Aceasta ar fi acuzată de procurori de complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată, dare de mită și instigare la folosirea unor informații care nu sunt destinate publicității.

Dosarul a ajuns și în atenția instanței, care a dispus arestarea preventivă a două persoane cercetate în cauză.

Ciprian Ciucu

Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, pleaca de la sediul DNA, in Bucuresti, 17 iunie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul Capitalei neagă acuzațiile

Totodată, procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, care a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Acesta este acuzat de luare de mită într-un dosar separat desprins din ancheta inițială.

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Potrivit DNA, suspiciunile sunt legate de un proiect imobiliar pentru care se derulau proceduri administrative la nivelul Primăriei Sectorului 6.

„Inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București”, susține DNA.

În comunicat, DNA arată că, la 17 iunie 2026, Tribunalul București a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru două persoane cercetate pentru infracțiuni de corupție.

„La data de 17 iunie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile formulată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție față de inculpații:

– R.D.M., persoană fizică (cetățean bulgar), fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită; – N.C.O., persoană fizică, fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații", potrivit DNA.

Ciucu, după ce a fost plasat sub control judiciar

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, susține că are indicii despre modul în care a fost declanșată ancheta DNA care îl vizează. Edilul a afirmat că investigația ar fi pornit de la informații potrivit cărora anumite persoane ar fi solicitat bani folosindu-se de numele său în timpul campaniei electorale din 2025.

„Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook, în seara de joi, 18 iunie 2026.

Potrivit procurorilor, faptele investigate ar fi avut loc în perioada în care acesta ocupa funcția de primar al Sectorului 6. Ciucu afirmă însă că nu a avut cunoștință despre eventualele demersuri realizate în numele său și respinge acuzațiile formulate de anchetatori.

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, afirmă primarul general.

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