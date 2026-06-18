„Nu mă miră că ciucaletele Ciucu e puțin cam corupt”, spune jurnalistul Silviu Mănăstire, după ce DNA a anunțat plasarea primarului Sectorului 6 sub control judiciar într-un dosar de corupție. Fostul secretar general adjunct al PNL a făcut referire la campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă, susținând că acesta ar fi gestionat partea de comunicare online. Silviu Mănăstire afirmă că acuzațiile formulate de DNA la adresa lui Ciprian Ciucu nu l-au surprins.

În mesajul său, fostul lider liberal face referire la modul în care ar fi fost alocate fondurile de promovare în timpul campaniei electorale și susține că unele contracte ar fi fost atribuite unor firme pe care le consideră apropiate de persoane din partid. Totodată, acesta afirmă că Ciprian Ciucu ar fi avut o influență semnificativă asupra strategiei de comunicare online.

„Să scriem despre penalul Ciucu așa cum ne-a învățat în tinerețe Monica Macovei și Mircea Toma (să trăiești, nea Mircea!) Am avut "marea plăcere" de a-l vedea pe ciucaletele Ciucu la muncă. Adică, fizic, la treabă. Era director executiv al campaniei electorale prezidențiale a lui Nicolae Ciucă, adus drept specialist în comunicare de mai mereu obositul Dan Motreanu.

Ciucu fuma țigări de madama și era interesat dacă poate primi și el un buget cinstit de circa 250 sau 500 de mii de euro, sau 1 milion de euro dacă se poate, nu se supăra, pentru servicii online, ca tocmai adusese firma lui de casă de publicitate în campanie, condusă de sora consilierei lui de la sectorul 6. Ideea era ca trebuie sa mănânce și gura lu' madam Brănescu niște cașcaval, ca doar Ciucu era șeful online-ului PNL. Și s-au mâncat câteva sute de mii... “, arată Silviu Mănăstire.

Acesta afirmă că Ciprian Ciucu și Robert Sighiartău s-ar fi aflat în competiție pentru influența asupra unor contracte de comunicare și promovare finanțate de partid.

Fostul lider liberal mai susține că o parte din fondurile alocate campaniei ar fi fost direcționate către firme apropiate unor persoane din partid și îi acuză pe cei implicați că, în final, s-ar fi distanțat de Nicolae Ciucă după încheierea campaniei.

„Ciucu voia milionul de euro pentru Brănescu, numai ca se bătea pe el cu Robi Roberto Sighiartau către apucase sa își bage dinții in alte câteva sute de mii de euro cu ajutorul firmei de curățenie a lui Casian Vlascu, șeful studenților liberali si băiatul cu plicul la madam Raluca Turcan. Cei doi s-au conciliat și au păpat cat s-a putut. La final l-au trădat și tratat pe Nicolae Ciucă asemenea unor gunoaie.

În timp ce Robi Roberto și Casian ronțăiau banii din firma de curățenie de la Sibiu veniți de la PNL pentru promovarea pe facebook a ostașului Ciucă, ciucalete Ciucu fornăia a foame și posta pe pagina de facebook a candidatului Ciucă înjurături noaptea la adresa lui Ciolacu!”, continuă acesta.

În mesajul său, Silviu Mănăstire evocă și episoade din campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă, susținând că anumite strategii de comunicare și atacuri politice promovate în acea perioadă nu și-ar fi atins obiectivele și ar fi generat tensiuni în interiorul echipei de campanie.

„Deci, ciucaletele asta penal de Ciucu îi furase la propriu contul de facebook a candidatului la prezidentiale Ciucă, cu binecuvântare lui Motreanu! Ca știe el cum să facă postări virale?!”, a adăugat jurnalistul.

Silviu Mănăstire face referire și la viața personală a lui Ciprian Ciucu, menționând că acesta și-ar fi dus amanta la Primăria Capitalei.

„Încă una de amuzament: La un moment dat, înfierbântată de campanie, apare la sediul PNL Denise Rifai în calitatea de consultant cu calitatea fustelor în c.. ur probabil și le dă ideea genială ca Ciucă (sic!) să îl atace pe Ciolacu la amanta, adică la Sorina Docuz. Ciucu, sa se facă util, da pe facebook vila de protocol a lui Ciolacu unde își trăia ăla amantlacu cu Sorina. Forțează apoi un atac la amanta lui Marcelino ca un fel de glonț de argint al campaniei. Nu îi iese strategia, îl trădează pe Ciucă alături de Motreanu și devine omul 2 în PNL ul lui Ilie Bolovan!

În concluzie, nu mă miră ca ciucaletele Ciucu (sic!) e puțin cam corupt, se știa de asemenea în partid ca începuse să bobineze la S6 iar pe amanta lui nu o mai încăpea tupeul și cașcavalul afișat! Da, fraților, ciucaletele penal are amantă și a adus-o și la Primăria Capitalei!

Într-un viitor episod ceva cu direcția de asistenta socială de la Sector 6 LE: și, da, fără penali de ăștia obraznici în funcții publice! și #...UEUSR, tot tacâmul”, a încheiat el.