Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită pentru fapte care ar fi fost comise în perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 6.

După aproximativ trei ore petrecute la sediul DNA, acesta a declarat că este nevinovat, că nu are nimic de ascuns și că va colabora cu organele judiciare.

La data de 17 iunie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea procurorilor DNA privind arestarea preventivă pentru 30 de zile în cadrul unui dosar privind infracțiuni asimilate corupției.

Măsura a vizat mai mulți inculpați, între care:

R.D.M., cetățean bulgar, fără calitate specială, acuzat de dare de mită N.C.O., persoană fizică, acuzată de complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată, dare de mită și instigare la folosirea de informații nedestinate publicității Acuzațiile reținute de procurori

Potrivit probatoriului administrat, într-un dosar înregistrat în august 2025, procurorii au reținut o serie de fapte care ar fi fost comise în legătură cu activitatea unor funcționari din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

În perioada 21.11.2025 – 17.03.2026, inculpata N.C.O. ar fi remis, prin trei acte distincte, suma totală de 1.500 de euro și 2.000 de lei unui funcționar public, în legătură cu urgentarea sau întârzierea unor acte de serviciu.

La data de 24.03.2026, aceeași persoană ar fi remis 500 de euro unui funcționar public, prin intermediul unui colaborator autorizat, pentru urgentarea unui act administrativ.

Ulterior, în data de 03.04.2026, aceasta ar fi determinat un funcționar public să permită accesul la înscrisuri care conțineau informații nedestinate publicității.

În perioada 02.04.2026 – 06.04.2026, inculpata ar fi facilitat acceptarea promisiunii sumei de 100.000 de euro de către un funcționar public, sumă oferită de inculpatul R.D.M., în legătură cu finalizarea unor verificări derulate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

Potrivit anchetatorilor, din această sumă ar fi fost remisă ulterior o tranșă de 45.000 de euro în 08.04.2026, o alta de 5.000 de euro în 17.04.2026, iar diferența de 50.000 de euro în 16.06.2026, moment în care ar fi fost organizată o acțiune de constatare a infracțiunii flagrante.

Pe parcursul anchetei, procurorii au identificat indicii privind alte fapte de corupție, fiind deschis un dosar separat înregistrat la începutul lunii decembrie 2025.

În acest dosar, DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de mai mulți inculpați:

M.N.K.A. și M.M., oameni de afaceri, acuzați de dare de mită

S.I., om de afaceri, acuzat de complicitate la dare de mită

Ciprian Ciucu, la data faptelor primar al Sectorului 6 București, acuzat de luare de mită

Procurorii DNA susțin că, din probele administrate, a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în noiembrie 2025, în contextul obținerii unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar din București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală.

Aceste servicii ar fi fost destinate susținerii activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu, în legătură cu atribuțiile sale de serviciu din cadrul Primăriei Sectorului 6.

În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat legătura dintre părți, cunoscând scopul urmărit.

Procurorii au reținut că Ciprian Ciucu ar fi primit aceste foloase în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu privind procedurile administrative aferente proiectului imobiliar.

Pe durata controlului judiciar, inculpații trebuie să respecte mai multe obligații, între care prezentarea la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt solicitați, anunțarea schimbării locuinței și respectarea limitelor teritoriale stabilite de procurori.

De asemenea, acestora li s-a atras atenția că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor poate duce la înlocuirea măsurii cu arest la domiciliu sau arest preventiv.

Totodată, inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, conform Codului de procedură penală.