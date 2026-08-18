Polițiștii din Timișoara desfășoară, marți, 18 august, o amplă operațiune într-un dosar penal care vizează o grupare suspectată de comiterea unor furturi calificate din locuințe.

În cadrul anchetei sunt puse în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară, în mai multe locații din județul Timiș. Printre persoanele vizate se află și un agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Timișoara.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, acțiunea este derulată de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Anchetatorii verifică activitatea unei grupări infracționale despre care există suspiciuni că ar fi comis mai multe furturi din locuințe. Cercetările efectuate până în acest moment au dus la identificarea unor indicii referitoare la folosirea unor metode elaborate pentru pătrunderea în imobile și sustragerea bunurilor.

Una dintre perchezițiile dispuse de anchetatori are loc la domiciliul unui agent de poliție din cadrul Poliției Municipiului Timișoara. În această etapă, calitatea de suspect nu echivalează cu stabilirea vinovăției, iar împrejurările concrete urmează să fie clarificate pe parcursul anchetei.

Conducerea IPJ Timiș a transmis că se delimitează categoric de orice conduită care încalcă legislația sau principiile de integritate ce stau la baza profesiei de polițist.

Reprezentanții instituției au precizat că, în cazul în care sunt identificate fapte de natură penală comise de persoane care au statut de polițist, acestea vor fi tratate cu fermitate, în conformitate cu prevederile legale.

Perchezițiile reprezintă o etapă a cercetării penale și au rolul de a permite strângerea de probe și clarificarea faptelor investigate. La finalul activităților, persoanele vizate pot fi conduse la audieri, în funcție de rezultatele verificărilor și de dispozițiile procurorului de caz.

Întreaga operațiune se desfășoară sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, care supraveghează cercetările și stabilește măsurile ce vor fi luate în continuarea anchetei.