O nouă metodă de furt auto în marile orașe din Europa. Cum acționează hoții

O nouă metodă de furt auto, semnalată în mai multe orașe aglomerate din Europa, îi vizează direct pe șoferii prinși în trafic intens. Infractorii profită de o funcție de siguranță prezentă pe multe mașini moderne și reușesc să sustragă bunuri în doar câteva secunde. Totul se petrece rapid, în plină stradă, iar victimele realizează prea târziu ce li s-a întâmplat.

Metoda presupune provocarea intenționată a unei frânări bruște în trafic. Hoții acționează, de regulă, în zone foarte aglomerate, unde viteza de deplasare este redusă, iar șoferii sunt obligați să circule bară la bară.

Unul dintre infractori creează deliberat o situație în care mașina din spate este forțată să frâneze puternic. Poate fi vorba despre o oprire bruscă, o manevră neașteptată sau o schimbare agresivă de bandă. În acel moment, sistemele automate ale vehiculului reacționează instantaneu.

Multe autoturisme moderne sunt echipate cu o funcție de siguranță care deblochează automat ușile în cazul unei frânări violente sau al unui impact. Sistemul a fost conceput pentru situații de urgență, astfel încât echipele de intervenție să poată avea acces rapid în interiorul mașinii. Însă exact această funcție este exploatată de infractori.

În clipa în care mașina se oprește brusc, iar ușile se deblochează automat, complicii aflați în apropiere intervin imediat, potrivit informațiilor publicate de t-online.

De cele mai multe ori, hoții nu acționează singuri. Complicii se deplasează pe scutere sau motociclete, ceea ce le permite să se strecoare rapid printre mașini și să ajungă lângă vehiculul vizat în doar câteva secunde.

Profitând de confuzia creată în trafic și de faptul că șoferul este concentrat pe situația din față, aceștia deschid portierele deja deblocate. Țintele sunt, în general, obiectele lăsate la vedere: genți, rucsacuri, telefoane mobile, portofele sau acte.

Totul durează extrem de puțin. În multe cazuri, până când șoferul realizează că cineva a deschis portiera, bunurile au dispărut, iar hoții s-au îndepărtat deja printre coloanele de mașini.

Metoda este raportată în special în marile orașe europene și în zonele turistice, unde traficul este intens și există numeroase opriri și porniri succesive. În astfel de condiții, reacția rapidă a victimei este îngreunată atât de surpriză, cât și de blocajul rutier din jur.

Autoritățile europene atrag atenția asupra acestui tip de infracțiune și recomandă măsuri simple, dar eficiente, pentru reducerea riscului.

Una dintre cele mai importante este blocarea manuală a ușilor în timpul deplasării, chiar dacă mașina este dotată cu sisteme automate de siguranță. În orașele aglomerate sau în zonele cu trafic frecvent întrerupt, această măsură poate face diferența. Chiar dacă sistemul de deblocare automată intervine în anumite situații, verificarea și activarea blocării manuale pot îngreuna accesul rapid al infractorilor.

De asemenea, specialiștii recomandă ca obiectele de valoare să nu fie lăsate la vedere pe scaunele din față sau pe bancheta din spate. Hoții aleg, de regulă, mașinile în care pot observa imediat bunuri ușor de sustras. O geantă sau un telefon vizibil devin o tentație imediată.

În condiții de trafic aglomerat, șoferii pot fi luați prin surprindere și pot reacționa cu întârziere. Tocmai de aceea, vigilența și prudența rămân esențiale. Chiar dacă tehnologia modernă este gândită pentru siguranță, anumite funcții pot fi exploatate de infractori ingenioși.

Atenția la detalii și adoptarea unor măsuri preventive simple pot reduce considerabil riscul de a deveni victimă. În marile orașe europene, unde astfel de metode sunt deja raportate, prevenția rămâne cea mai eficientă formă de protecție.