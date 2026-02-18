Social

Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri la benzină și motorină

Benzinărie. Sursa foto: Freepik
Șoferii plătesc din nou mai mult pentru un plin de benzină sau motorină, după ce prețurile carburanților au crescut miercuri dimineață, marcând a treia majorare operată în luna februarie. Scumpirea este una moderată, însă confirmă tendința de creștere constantă observată în ultimele săptămâni pe piața locală a combustibililor. La o stație OMV Petrom din Sectorul 6 al Capitalei, prețurile au fost majorate cu doi bani pe litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină, potrivit Economica.net.

Prețuri carburanți 18 februarie 2026

Astfel, un litru de benzină standard a ajuns să coste 7,79 lei, în timp ce motorina standard se vinde cu 8,08 lei pe litru. Niveluri similare de preț sunt întâlnite și în alte benzinării ale companiei din țară, ceea ce indică o ajustare generală la nivelul rețelei.

Noua scumpire reproduce majorarea aplicată pe 13 februarie, când prețurile au crescut cu aceeași valoare, semn că ajustările mici, dar frecvente, au devenit strategia dominantă în această perioadă.

Șofer

Șofer. Sursă foto: Freepik

Seria de scumpiri continuă în 2026

Evoluția din ultima lună arată o tendință clară de creștere graduală a tarifelor la pompă. Începând din a doua jumătate a lunii ianuarie, carburanții au fost scumpiți în mod repetat, uneori la intervale de doar câteva zile.

Majorările au variat între doi și cinci bani pe litru, atât pentru benzină, cât și pentru motorină, ceea ce a dus la o creștere cumulată vizibilă pentru consumatori.

Această dinamică reflectă ajustările continue ale pieței petroliere, influențate de evoluțiile internaționale ale cotațiilor petrolului, cursul valutar și costurile de distribuție.

Liderul pieței și consumul de carburanți

Compania OMV Petrom rămâne cel mai mare distribuitor de produse petroliere cu amănuntul din România, operând o rețea de 555 de stații de alimentare, dintre care 393 funcționează sub brandul Petrom și 162 sub marca OMV.

România consumă anual aproximativ opt milioane de tone de carburanți auto, motorina fiind produsul dominant, utilizat pe scară largă atât în transportul rutier, cât și în sectorul economic.

Presiune constantă asupra șoferilor

Deși fiecare ajustare pare redusă, scumpirile succesive din ultimele săptămâni se adună treptat în costurile suportate de șoferi și companii.

În lipsa unei stabilizări a piețelor energetice, specialiștii estimează că volatilitatea prețurilor la pompă ar putea continua și în perioada următoare, menținând presiunea asupra bugetelor familiilor și asupra costurilor de transport.

