Prima ieftinire a carburanților în 2026. Cât costă benzina și motorina la pompă

Prima ieftinire a carburanților în 2026. Cât costă benzina și motorina la pompă
Veste bună pentru șoferi, după ce benzina și motorina sunt mai ieftine luni, 5 ianuarie, aceasta fiind prima scădere de preț din acest an, după majorările aplicate la 1 ianuarie în urma creșterii accizelor.

La început de an, creșterea accizelor a împins automat tarifele la pompă, un plin ajungând, potrivit estimărilor, să coste în medie cu 12–14 lei mai mult. Totuși, după câteva zile de scumpiri, ziua de luni aduce prima ieftinire a carburanților în 2026.

La stația Petrom din Curtea de Argeș, luni dimineață, benzina standard costa 7,56 lei litrul, iar motorina standard 7,74 lei litrul. În București, la stația Petrom de pe strada Brașov din Sectorul 6, monitorizată de economica.net, prețul benzinei standard era de 7,55 lei pe litru, iar al motorinei standard de 7,73 lei pe litru.

Practic, Petrom a redus tarifele cu 4 bani pe litru atât la benzină, cât și la motorină, iar celelalte companii sunt așteptate să vină cu ajustări similare.

Scăderea vine după creșterea din 1 ianuarie, când benzina s-a scumpit cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 31 de bani pe litru.

Accizele au crescut de la 1 ianuarie

Conform calendarului stabilit vara trecută, accizele la carburanți — majorate într-o primă etapă la 1 august — au fost ridicate din nou la 1 ianuarie 2026. Dacă anterior nivelul era de 2,55 lei/litru la motorină și 2,78 lei/litru la benzină, noile valori sunt de 3,06 lei pe litru la benzină și 2,80 lei pe litru la motorină.

Evoluția prețurilor în ultima lună

• 5 ianuarie – ieftinire cu 4 bani pe litru la benzină și 4 bani la motorină • 1 ianuarie – scumpire de 34 de bani pe litru la benzină și 31 de bani la motorină • 19 decembrie – ieftinire de 7 bani pe litru la benzină și 5 bani la motorină • 17 decembrie – ieftinire cu 4 bani pe litru, la ambele sortimente • 15 decembrie – ieftinire cu 7 bani pe litru, la ambele sortimente • 13 decembrie – ieftinire de 4 bani pe litru, la ambele sortimente • 11 decembrie – ieftinire a motorinei cu 4 bani pe litru • 10 decembrie – ieftinire a benzinei cu 4 bani pe litru • 8 decembrie – ieftinire a motorinei cu 5 bani pe litru • 5 decembrie – ieftinire a benzinei cu 4 bani pe litru și a motorinei cu 6 bani pe litru • 4 decembrie – ieftinire a motorinei cu 4 bani pe litru

Piața carburanților

Petrom rămâne liderul distribuției de produse petroliere cu amănuntul, cu 555 de stații — 393 Petrom și 162 OMV. România consumă anual aproximativ 8 milioane de tone de carburanți auto, în special motorină.

