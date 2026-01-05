Permis auto fără costuri pentru o categorie de tineri din România. Condiții de înscriere

Din 2026, o parte dintre tinerii din România pot urma școala de șoferi fără a suporta costurile integrale. Măsura îi vizează pe tinerii din mediile defavorizate, pentru care permisul auto poate reprezenta o șansă reală de angajare. Inițiativa urmărește reducerea riscului de șomaj și creșterea accesului pe piața muncii.

Programul este derulat de Fundația pentru Comunitate și beneficiază de susținerea financiară a MOL România.

Inițiativa are ca obiectiv sprijinirea tinerilor care își pot îmbunătăți semnificativ situația profesională prin obținerea permisului de conducere, selecția realizându-se pe baza unui dosar și a unui concurs de proiecte.

Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, proveniți din medii vulnerabile, care sunt elevi sau au absolvit liceul, școala profesională ori școala generală.

Cererile pot fi depuse în perioada 27 noiembrie 2025 – 27 ianuarie 2026, atât online, cât și prin poștă, cu respectarea condițiilor impuse de organizatori.

Sprijinul financiar poate acoperi integral sau parțial costurile pentru obținerea permisului de conducere categoriile B, C și D, dar și pentru alte categorii speciale, în funcție de necesitățile profesionale ale aplicanților, fiind incluse și cheltuielile pentru certificatul de competență profesională.

Pentru categoriile D și DE, înscrierea la școala de șoferi este permisă doar după împlinirea vârstei de 21 de ani.

Dosarele trebuie completate corect și transmise în termenul stabilit, deoarece aplicațiile incomplete sau depuse după data-limită nu sunt luate în considerare.

Evaluarea este realizată de specialiști în educație și asistență socială, care analizează rezultatele școlare, motivația candidaților și contextul social, aceștia fiind încurajați să explice clar cum îi poate ajuta permisul de conducere în obținerea unui loc de muncă.

După semnarea contractului de finanțare, beneficiarii au la dispoziție maximum o lună pentru a se înscrie la școala de șoferi. Finalizarea pregătirii trebuie realizată până la 31 octombrie 2026. Rezultatele finale vor fi publicate până la finalul lunii februarie 2026, iar beneficiarii vor fi anunțați în luna martie.