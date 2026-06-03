Elevii și profesorii din România vor beneficia vineri, 5 iunie 2026, de o nouă zi liberă, cu ocazia Zilei Învățătorului, ceea ce transformă sfârșitul săptămânii într-o minivacanță de trei zile pentru sistemul de învățământ preuniversitar.

Cursurile vor fi suspendate în toate unitățile de învățământ preuniversitar, fără obligația recuperării orelor. Măsura îi vizează atât pe elevi, cât și pe cadrele didactice și personalul din școli. Ziua liberă este prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă din educație și este aplicată la nivel național.

Ziua Învățătorului este sărbătorită anual în România la data de 5 iunie, zi care coincide cu aniversarea nașterii lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învățământului modern în limba română.

Din anul 2024, această dată a devenit oficial zi nelucrătoare pentru personalul din învățământ și pentru elevi, în baza prevederilor Contractului Colectiv de Muncă din sectorul educației.

În consecință, activitatea didactică este suspendată în toate școlile și liceele, iar orele nu trebuie recuperate ulterior.

Minivacanța de la începutul lunii iunie vine după o altă zi liberă importantă pentru elevi și profesori. Pe 1 iunie a fost marcată Ziua Copilului, iar în 2026 această sărbătoare a coincis și cu a doua zi de Rusalii.

Astfel, în prima săptămână completă din iunie, elevii merg la școală doar în intervalul 2-4 iunie, respectiv marți, miercuri și joi.

Pentru mulți elevi, perioada coincide cu ultimele săptămâni de cursuri înaintea vacanței de vară și a examenelor naționale.

Ziua liberă de 5 iunie are un impact direct și asupra elevilor din clasele terminale. În cazul claselor a XII-a, care ar fi trebuit să încheie anul școlar pe 5 iunie, ultima zi efectivă de cursuri devine 4 iunie.

În perioada următoare, absolvenții de liceu intră în etapa examenului de Bacalaureat, în timp ce elevii de clasa a VIII-a se pregătesc pentru Evaluarea Națională.

Ziua Învățătorului este una dintre puținele sărbători dedicate exclusiv sistemului educațional. Evenimentul marchează contribuția cadrelor didactice la formarea elevilor și amintește de rolul lui Gheorghe Lazăr în dezvoltarea școlii românești moderne.

În fiecare an, data de 5 iunie este marcată prin activități educaționale și evenimente dedicate profesorilor și învățătorilor, însă în unitățile de învățământ nu se desfășoară cursuri.