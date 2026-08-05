Trei zodii sunt favorizate de influența Lunii Giboase în Scădere, un moment astrologic asociat cu renunțarea la ceea ce nu mai este util și pregătirea pentru un nou început, pe 5 august 2026. Potrivit interpretărilor astrologice, Racul, Capricornul și Peștii sunt semnele care pot începe o etapă importantă de schimbare.

Astrologii consideră că această fază a Lunii îi încurajează pe nativi să lase în urmă îndoielile, obiceiurile sau situațiile care le consumă energia. Pentru cele trei zodii, perioada poate aduce mai multă claritate și încredere în propriile decizii.

Pentru nativii din zodia Rac, ziua de 5 august poate marca un moment de echilibru după o perioadă dificilă. Interpretările astrologice arată că aceștia încep să privească viitorul cu mai mult optimism și să simtă că eforturile din ultimele luni dau rezultate.

După o etapă de reflecție și vindecare emoțională, Racii sunt încurajați să lase trecutul în urmă și să își continue planurile cu mai multă încredere. Astrologii consideră că schimbările interioare prin care au trecut îi pot ajuta să construiască o etapă mai stabilă și mai echilibrată.

Pentru Capricorn, această perioadă este asociată cu progresul și consolidarea obiectivelor personale. Potrivit interpretărilor astrologice, nativii acestui semn beneficiază de motivație și energie pentru a continua proiectele începute.

Luna Giboasă în Scădere îi îndeamnă însă să analizeze cu atenție ce le încetinește evoluția. Poate fi vorba despre obiceiuri, proiecte sau relații care nu mai contribuie la dezvoltarea lor.

Renunțarea la ceea ce nu mai este util poate crea spațiu pentru noi oportunități și pentru o mai bună organizare a planurilor de viitor.

Nativii din Pești sunt considerați printre cei mai avantajați de configurația astrologică din 5 august. Horoscopul indică o creștere a curajului și a determinării, ceea ce îi poate ajuta să ia decizii pe care le-au amânat până acum.

Potrivit astrologilor, concentrarea și eliminarea factorilor care le distrag atenția vor juca un rol important în această etapă. Renunțarea la ceea ce le consumă timpul și energia le poate permite să se concentreze asupra obiectivelor care contează cu adevărat.

În astrologie, Luna Giboasă în Scădere este asociată cu evaluarea experiențelor recente și cu procesul de renunțare la ceea ce nu mai servește dezvoltării personale.

Deși aceste interpretări nu au bază științifică și țin de domeniul astrologiei, mulți pasionați consideră această fază lunară un moment potrivit pentru reorganizare, reflecție și stabilirea unor noi direcții.