Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,5% în august 2026 față de iulie, ca serie brută, însă bilanțul primelor opt luni rămâne negativ, cu un recul de 5% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Evoluția din august arată o ușoară revenire a activității comerciale, susținută în principal de vânzările de produse nealimentare. În același timp, datele pentru perioada ianuarie-august indică o reducere a volumului comerțului pe toate cele trei mari categorii analizate de INS: produse nealimentare, produse alimentare, băuturi și tutun, precum și carburanți.

În august 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără comerțul cu autovehicule și motociclete, a crescut cu 0,5% față de luna precedentă, ca serie brută.

Cea mai importantă contribuție a venit din vânzările de produse nealimentare, care au urcat cu 2%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au avansat cu 0,4%.

În schimb, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a consemnat o scădere de 2,5% față de iulie.

Dacă sunt eliminate efectele zilelor lucrătoare și ale sezonalității, creșterea din august a fost mai mare, de 2,3%. În această variantă, vânzările de produse nealimentare au crescut cu 4%, carburanții cu 1,8%, iar produsele alimentare, băuturile și tutunul cu 0,6%.

Comparativ cu august 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,9% ca serie brută.

Creșterea anuală a fost determinată de majorarea vânzărilor de produse nealimentare, cu 2,7%, și a comerțului cu carburanți, cu 2,5%.

Pe segmentul produselor alimentare, băuturilor și tutunului, situația a fost diferită. Vânzările din această categorie au scăzut cu 2,3% față de august 2025.

Pe seria ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare, avansul anual a fost de numai 0,1%. Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 0,2%, în timp ce comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun a scăzut cu 1,9%, iar cel al carburanților cu 0,3%.

În perioada ianuarie-august 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost cu 5% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, ca serie brută.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată în cazul produselor nealimentare, cu 6,1%. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun s-au redus cu 4,2%, iar comerțul cu carburanți a scăzut cu 3,6%.

Pe seria ajustată sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare, reculul pentru primele opt luni a fost de 5,1%.

În această variantă, vânzările de produse nealimentare au scăzut cu 6,5%, cele de produse alimentare, băuturi și tutun cu 4,2%, iar comerțul cu carburanți cu 2,6%.

Cifrele INS conturează o diferență importantă între evoluția din luna august și rezultatul cumulat de la începutul anului. Creșterea lunară, în special pe segmentul produselor nealimentare, a îmbunătățit dinamica pe termen scurt, însă nu a compensat scăderile acumulate în primele opt luni.

În plus, diferența dintre seria brută și cea ajustată arată că o parte din variația lunară este influențată de numărul de zile lucrătoare și de factorii sezonieri. Pentru comparațiile dintre perioade, INS utilizează astfel ambele serii pentru a oferi o imagine mai clară asupra dinamicii comerțului.