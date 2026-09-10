România, deficit bugetar uriaș cu China

România cumpără din China de aproape 13 ori mai multe produse decât reușește să vândă pe piața chineză, iar dezechilibrul comercial s-a accentuat puternic în 2025. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, importurile românești din China au ajuns anul trecut la aproximativ 9,1 miliarde de euro, în creștere cu 16,2% față de 2024.

În același timp, exporturile României către China au rămas aproape la același nivel, totalizând aproximativ 715 milioane de euro, după o scădere de 0,6%. Astfel, deficitul comercial bilateral a urcat la circa 8,4 miliarde de euro, cu aproximativ 1,27 miliarde de euro peste nivelul înregistrat cu un an înainte.

Raportul dintre importuri și exporturi s-a deteriorat de la 10,9 la 1 în 2024 la 12,7 la 1 în 2025. Cu alte cuvinte, pentru fiecare euro de mărfuri românești vândute în China, România a cumpărat produse chinezești de aproape 13 euro.

Deși platformele chinezești de comerț online sunt cea mai vizibilă parte a fenomenului pentru consumatori, cea mai mare parte a importurilor este formată din produse industriale.

Echipamentele electrice au reprezentat aproximativ 1,87 miliarde de euro, mașinile și utilajele 1,6 miliarde de euro, iar calculatoarele și produsele electronice 1,57 miliarde de euro. Împreună, cele trei categorii au însumat aproximativ 5,04 miliarde de euro, adică 55% din totalul importurilor din China.

Au urmat produsele din construcții metalice, cu 707 milioane de euro, precum și importuri de cauciuc, mase plastice, produse chimice, autovehicule, textile și produse metalurgice. Numai automobilele chinezești au generat importuri de aproximativ 345 de milioane de euro.

În schimb, România a exportat în China în principal lemn și produse din lemn, în valoare de 118 milioane de euro. Au urmat calculatoarele și produsele electronice – 115 milioane de euro, echipamentele electrice – 109 milioane, mașinile și utilajele – 96 de milioane și produsele metalurgice – 68 de milioane de euro.

Situația României reflectă, într-o anumită măsură, un dezechilibru existent și la nivelul Uniunii Europene. În 2025, UE a importat din China bunuri de 559,4 miliarde de euro și a exportat către această piață produse de 199,6 miliarde de euro. Deficitul european a ajuns astfel la aproape 360 de miliarde de euro.

La nivel național, evoluția este cu atât mai relevantă cu cât deficitul comercial total al României a scăzut ușor în 2025, la 32,74 miliarde de euro. Exporturile totale au crescut cu 4,2%, până la 96,6 miliarde de euro, în timp ce importurile au avansat cu 2,6%, la 129,35 miliarde de euro.

În relația cu China, tendința a fost însă opusă: exporturile au stagnat, în timp ce importurile au crescut cu peste 16%.

România încearcă să își extindă accesul pe piața chineză inclusiv prin sectorul agroalimentar. China a deschis accesul pentru anumite produse lactate românești, iar pentru cereale și produse procesate din carne de porc sunt analizate noi oportunități.

Chiar și așa, reducerea unui deficit de 8,4 miliarde de euro ar necesita o creștere semnificativă a exporturilor românești cu valoare adăugată mai mare. Datele din 2025 arată că problema relației comerciale cu China este una structurală și depășește cu mult fenomenul comenzilor online.