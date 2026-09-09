Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 19,27 miliarde de euro în primele șapte luni din 2026, în scădere cu 1,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri, 9 septembrie, de Institutul Național de Statistică (INS).

În iulie, însă, diferența dintre importuri și exporturi a crescut, ajungând la 2,82 miliarde de euro, față de 2,64 miliarde de euro în iulie 2025.

Datele INS arată că exporturile României au însumat 58,26 miliarde de euro în perioada ianuarie–iulie 2026, în timp ce importurile au atins 77,54 miliarde de euro.

Comparativ cu primele șapte luni din 2025, exporturile au crescut cu 3,1%, iar importurile cu 2,0%. Scăderea deficitului a fost, astfel, de 214,7 milioane de euro.

În luna iulie 2026, exporturile FOB s-au ridicat la 9,24 miliarde de euro, în creștere cu 4,1% față de aceeași lună a anului trecut. Importurile CIF au însumat 12,06 miliarde de euro, cu 4,2% mai mult decât în iulie 2025.

Diferența dintre cele două valori a generat un deficit comercial de 2,82 miliarde de euro. În iulie 2025, deficitul fusese de 2,64 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 180 de milioane de euro într-un an.

Structura comerțului exterior rămâne dominată de mașini și echipamente de transport. Această grupă de produse a reprezentat 46,2% din totalul exporturilor și 36,7% din totalul importurilor în primele șapte luni din 2026.

Alte produse manufacturate au avut, de asemenea, o pondere importantă: 26,9% din exporturi și 27,5% din importuri. Cele două grupe au cumulat, astfel, cea mai mare parte a schimburilor comerciale ale României.

Schimburile comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene au reprezentat cea mai mare parte a comerțului exterior al României. În perioada ianuarie–iulie 2026, exporturile intra-UE27 au însumat 41,80 miliarde de euro, iar importurile 56,72 miliarde de euro.

Aceste valori reprezintă 71,7% din totalul exporturilor și 73,1% din totalul importurilor. În relația cu statele din afara UE, România a exportat bunuri în valoare de 16,46 miliarde de euro și a importat de 20,82 miliarde de euro.