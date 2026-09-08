Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis marți un punct de vedere după ce cinci confederații sindicale au cerut Parlamentului să respingă propunerea privind suplimentarea posturilor de asistent al judecătorului. Reprezentanții Consiliului susțin că această funcție există și în alte sisteme judiciare și poate contribui la buna desfășurare a activității instanțelor.

Consiliul Superior al Magistraturii afirmă că respectă rolul organizațiilor sindicale în apărarea drepturilor angajaților, însă subliniază că deciziile referitoare la structura personalului și organizarea instanțelor trebuie fundamentate de autoritățile responsabile de funcționarea sistemului judiciar.

„Consiliul respectă rolul Blocului Național Sindical, din care face parte și Sindicatul Național al Grefei Judiciare ‘Dicasterial’, prin afilierea la Federația PUBLISIND, în apărarea drepturilor salariaților. Reprezentarea intereselor grefierilor este legitimă. Modul de organizare a instanțelor, structura personalului, activitatea instanțelor cad însă în competența Consiliului Superior al Magistraturii. Aceste chestiuni trebuie evaluate cu participarea autorităților care cunosc nemijlocit funcționarea sistemului judiciar și răspund constituțional pentru buna sa organizare”, arată sursa.

Potrivit CSM „funcția de asistent al judecătorului nu este o inovație românească”.

„Proiectul a fost realizat cu finanțare europeană, iar în numeroase sisteme judiciare asistentul face parte din cabinetul judecătorului și contribuie direct la documentarea juridică și la pregătirea activității de judecată. Profesia poate fi accesată, în condițiile legii, inclusiv de grefierii care consideră că această formă de evoluție profesională le corespunde”, se precizează într-un comunicat al CSM.

Instituția consideră că ocuparea posturilor vacante de judecători și grefieri nu trebuie pusă în opoziție cu dezvoltarea corpului asistenților judecătorului.

Potrivit CSM, cele două direcții pot fi urmărite în paralel, deoarece personalul are atribuții diferite, dar complementare. Consiliul consideră că prezentarea celor două soluții drept variante care se exclud reciproc poate crea în mod artificial un conflict între diferite categorii profesionale.

CSM afirmă că este deschis dialogului cu organizațiile sindicale, dar consideră că deciziile privind sistemul judiciar trebuie luate pe baza responsabilităților legale și a datelor privind funcționarea instanțelor.

„Consiliul invită confederațiile sindicale la o colaborare constructivă, care să nu favorizeze preluarea unor poziții determinate de interese profesionale sectoriale.”

Consiliul transmite că organizarea justiției trebuie stabilită printr-o abordare care să țină cont de nevoile întregului sistem, nu doar de interesele unei anumite categorii profesionale.

În disputa privind numărul de posturi și structura personalului din instanțe, Consiliul Superior al Magistraturii susține că principalul criteriu trebuie să fie buna funcționare a justiției și calitatea serviciului oferit cetățenilor.

„Organizarea justiției nu poate deveni terenul unei competiții între categorii profesionale și nici nu poate fi decisă prin presiunea unor actori care nu au responsabilități în administrarea sistemului judiciar”, punctează CSM.

Consiliul mai precizează că își va susține în Parlament propunerile privind organizarea instanțelor, folosind date obiective și având ca repere interesul cetățeanului și calitatea actului de justiție.