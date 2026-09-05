Judecătoarea Adriana Stoicescu a făcut public nivelul venitului său și a afirmat că, după 26 de ani de activitate și cu grad de curte, are un salariu de 20.000 de lei. Magistrata spune că ar putea părăsi sistemul dacă noua lege va duce la un venit mai mic decât cel al primarului din Văscăuți, invocând nivelul ridicat de responsabilitate al profesiei.

Magistrata și-a prezentat poziția într-o postare publicată pe Facebook, în contextul discuțiilor privind veniturile și pensiile magistraților. Stoicescu a susținut că pensia unui magistrat nu ar trebui să depășească ultimul salariu aflat în plată și a respins ideea că ar acționa corect doar pentru că se apropie de pensionare.

„Pentru ca ii respect, le răspund: Pozitia mea a fost si ramane aceeași: Pensia să nu depășească ultimul salariu în plată. Nu, nu sunt corectă pentru că aștept pensia, sunt corectă pentru că e de esența ființei mele.

În prezent, după 26 de ani si grad de curte, salariul meu este de 20.000 lei. Nu mă veți auzi plângându-ma, dar dacă noua lege va intra în vigoare și voi avea un venit inferior primarului din Văscăuți da, voi pleca. Din simplul motiv că responsabilitatea noastră nu poate fi comparată. Și da, fiecare om merită o pensie decentă, raportat la munca depusă, pregătirea lui, responsabilitatea si rolul în societate.

Daca vom urla în continuare ca muncitorul de la salubritate are aceeași răspundere ca judecătorul, vom dispărea ca națiune. Rămân deschisă la dialog, desigur până la prima jignire….", scrie judecătoarea pe Facebook.

Judecătoarea argumentează că responsabilitatea unui magistrat nu poate fi pusă pe același plan cu cea a altor profesii și leagă eventuala sa plecare de modificările care ar putea apărea prin noua lege.

Stoicescu a fost interceptată în dosarul în care Călin Georgescu a fost acuzat că ar fi încercat să deturneze puterea de la București. Potrivit informațiilor prezentate în acest context, Georgescu ar fi dorit ca Stoicescu să ocupe funcția de ministru al Justiției în eventualitatea unei preluări a puterii, însă magistrata a refuzat.

Indemnizațiile lunare ale judecătorilor și procurorilor sunt stabilite pe baza unor coeficienți de ierarhizare, în funcție de vechimea în magistratură și de gradul instanței sau al parchetului.

În cazul Înaltei Curți de Casație și Justiție și al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, pentru o vechime de peste 20 de ani și gradația 5, indemnizațiile brute ajung la aproximativ 25.000-26.250 de lei, la care se adaugă diferite sporuri.

La Curțile de Apel și parchetele de pe lângă acestea, valorile brute ajung la aproximativ 21.900-23.000 de lei pentru vechimea maximă. Pentru judecătorii și parchetele de pe lângă judecătorii, în cazul debutanților sau stagiarilor, indemnizațiile brute de încadrare pornesc de la aproximativ 7.700-9.800 de lei, în funcție de grad și de stadiul profesional. La aceste venituri se pot adăuga și alte sporuri, inclusiv cele acordate pentru vechime. Sistemul de salarizare este însă în curs de modificare.