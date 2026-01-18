Pensiile magistraților, de aproape zece ori mai mari decât cele din sistemul public

Expertiza privind pensiile magistraților, transmisă de Casa de Pensii, la cerere, Curții Constituționale, indică o situație inechitabilă, potrivit analiștilor. În prezent, un magistrat are o pensie brută de 24.850 de lei, în timp ce pensia brută a unui pensionar obișnuit ajunge la 2.780 de lei. Diferența arată că venitul unui judecător sau procuror la pensie este de aproape zece ori mai mare, potrivit TVR Info.

Datele statistice arată o creștere rapidă a pensiilor speciale. În 2021, pensia medie brută a unui magistrat era de 19.500 de lei, iar până în 2025 a ajuns la 24.850 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 5.000 de lei în patru ani.

În schimb, în sistemul public, unde se regăsesc medici, profesori și funcționari, pensia medie a crescut mult mai lent. Aceasta a urcat de la 1.570 de lei brut în 2021 la 2.780 de lei brut în 2025.

Efortul financiar al statului pentru susținerea pensiilor de serviciu este considerabil. Anul trecut, pentru aproximativ 5.700 de magistrați pensionari, statul a plătit în total 1,7 miliarde de lei.

Suma stârnește controverse, deoarece doar 13% este acoperită din contributivitate, în timp ce restul de 87% provine direct din bugetul de stat.

„Întrebarea este dacă este echitabil. În ce măsură, având în vedere că noi avem doar taxare unică, putem să acceptăm genul acesta de dezechilibre și inegalități într-un sistem în care și unul și celălalt lucrează la stat. Sistemul este inechitabil, având în vedere că legislația legată de salarizarea unică nu a fost implementată”, a declarat Andrei Țăranu, analist politic, pentru sursa menționată anterior.

În contextul dezbaterilor privind reforma pensiilor, Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis Curții Constituționale o expertiză tehnică, prin care avertizează asupra unor riscuri legislative.

Documentul arată că aplicarea noii legi a pensiilor, în forma actuală, ar putea duce, în anumite situații, la anularea de facto a pensiei de serviciu pentru magistrați, aspect considerat de reprezentanții sistemului judiciar o vulnerabilitate pentru independența justiției.

Curtea Supremă prezintă date care arată că pensia de serviciu s-ar reduce astfel:

36% pentru magistrații din judecătorii și parchetele aferente;

35% pentru cei din tribunale;

33% pentru magistrații de la curțile de apel;

50% pentru magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție.