Social

Pensiile magistraților, de aproape zece ori mai mari decât cele din sistemul public

Comentează știrea
Pensiile magistraților, de aproape zece ori mai mari decât cele din sistemul publicPensionar. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Expertiza privind pensiile magistraților, transmisă de Casa de Pensii, la cerere, Curții Constituționale, indică o situație inechitabilă, potrivit analiștilor. În prezent, un magistrat are o pensie brută de 24.850 de lei, în timp ce pensia brută a unui pensionar obișnuit ajunge la 2.780 de lei. Diferența arată că venitul unui judecător sau procuror la pensie este de aproape zece ori mai mare, potrivit TVR Info.

Cu cât au crescut pensiile magistraților în ultimii patru ani

Datele statistice arată o creștere rapidă a pensiilor speciale. În 2021, pensia medie brută a unui magistrat era de 19.500 de lei, iar până în 2025 a ajuns la 24.850 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 5.000 de lei în patru ani.

În schimb, în sistemul public, unde se regăsesc medici, profesori și funcționari, pensia medie a crescut mult mai lent. Aceasta a urcat de la 1.570 de lei brut în 2021 la 2.780 de lei brut în 2025.

Cât a cheltuit statul pentru aproximativ 5.700 de magistrați pensionari

Efortul financiar al statului pentru susținerea pensiilor de serviciu este considerabil. Anul trecut, pentru aproximativ 5.700 de magistrați pensionari, statul a plătit în total 1,7 miliarde de lei.

Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 
Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 

Suma stârnește controverse, deoarece doar 13% este acoperită din contributivitate, în timp ce restul de 87% provine direct din bugetul de stat.

Pensie

Pensie. Sursa foto: Freepik

„Întrebarea este dacă este echitabil. În ce măsură, având în vedere că noi avem doar taxare unică, putem să acceptăm genul acesta de dezechilibre și inegalități într-un sistem în care și unul și celălalt lucrează la stat. Sistemul este inechitabil, având în vedere că legislația legată de salarizarea unică nu a fost implementată”, a declarat Andrei Țăranu, analist politic, pentru sursa menționată anterior.

Înalta Curte a trimis Curții Constituționale o expertiză tehnică

În contextul dezbaterilor privind reforma pensiilor, Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis Curții Constituționale o expertiză tehnică, prin care avertizează asupra unor riscuri legislative.

Documentul arată că aplicarea noii legi a pensiilor, în forma actuală, ar putea duce, în anumite situații, la anularea de facto a pensiei de serviciu pentru magistrați, aspect considerat de reprezentanții sistemului judiciar o vulnerabilitate pentru independența justiției.

Curtea Supremă prezintă date care arată că pensia de serviciu s-ar reduce astfel:

  • 36% pentru magistrații din judecătorii și parchetele aferente;
  • 35% pentru cei din tribunale;
  • 33% pentru magistrații de la curțile de apel;
  • 50% pentru magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:52 - Dinamo - „U” Cluj, ora 20.30. Derby-ul zilei se joacă pe Arena Națională
18:39 - Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
18:32 - Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 
18:22 - Zile libere în plus pentru mii de angajați. Ce prevede Codul muncii în 2026
18:19 - Un bărbat din București, reținut după ce a smuls cerceii din aur din urechile unei femei
18:15 - Csikszereda - FC Botoșani, 1-0. Pas greșit făcut de oaspeți în lupta pentru titlu

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale