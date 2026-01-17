Justitie

Avocatul Toni Neacșu a explicat motivul pentru care CCR ar amâna decizia privind reforma pensiilor 

Avocatul Toni Neacșu a explicat motivul pentru care CCR ar amâna decizia privind reforma pensiilor CCR. Sursa foto: Inquam Photos/Octvian Ganea
Avocatul Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat că cele două tabere din Curtea Constituțională nu se mai află în conflict, deoarece expertizele depuse la dosar ar fi indicat că premierul Ilie Bolojan și Guvernul au prezentat o realitate falsă în privința pensiilor magistraților. „Nu micșorează pensia de serviciu a magistraților ci o abrogă”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Toni Neacșu: „Guvernul i-a mințit inclusiv prin Nota de fundamentare a legii”

Avocatul a declarat că Guvernul ar fi mințit în Nota de fundamentare a legii, în care se arată doar reducerea cuantumului pensiilor, menționând explicit că eliminarea acestora ar fi neconstituțională.

„Guvernul i-a mințit inclusiv prin Nota de fundamentare a legii, în care se precizează expres că se propune doar micșorarea cuantumului pensiilor de serviciu fiindcă eliminarea lor ar fi neconstituțională, dar a mințit și Comisia Europeană prin scrisoarea de informare din 28.11.2025 trimisă prin Ministerul Fondurilor Europene”, a scris acesta.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Toni Neacșu: CCR nu poate aproba eliminarea pensiei de serviciu

Potrivit avocatului, Curtea Constituțională ar putea accepta, sub presiuni politice și în acord cu așteptările publice, reducerea și raționalizarea pensiilor de serviciu, însă nu ar putea aproba în niciun caz eliminarea acestora.

„CCR poate accepta ca urmare a presiunilor politice și în satisfacerea așteptărilor publice să reducă și să raționalizeze aceste pensii, dar în nici un caz nu poate aproba eliminarea pensiei de serviciu. Revirimentul ar însemna încălcarea a cca 20 de decizii anterioare, dar și a unor standarde internaționale și europene asumate de România cu efect juridic”, a scris acesta.

„În fața acestei realități, taberele din CCR au făcut pace”

În opinia lui Toni Neacșu, termenul mai lung stabilit pentru judecarea legii, decis chiar de președintele Curții, ar reprezenta un avantaj acordat inițiatorilor actului normativ, în special lui Bolojan.

„În fața acestei realități, taberele din CCR au făcut pace iar termenul lung acordat chiar de președinta Curții este unul de favoare pentru Ilie Bolojan, pentru că altfel i-ar fi trântit legea chiar ieri”, a explicat Toni Neacșu.

