Ce s-a întâmplat la firma în care judecătorul CCR Dacian Dragoș era administrator

Judecătorul Curții Constituționale, Dacian Dragoș, figurează în continuare ca administrator al societății RadonControl SA din Cluj-Napoca, potrivit datelor disponibile la Oficiul Național al Registrului Comerțului, deși acesta susține că a demisionat din funcție în urmă cu aproximativ șase luni, imediat după numirea sa la CCR. Situația a fost adusă în atenția publică în contextul unui proces aflat pe rolul Curții de Apel București, care vizează numirea unor judecători constituționali.

Acuzațiile privind o posibilă incompatibilitate au fost formulate public de avocata Silvia Uscov, cu o zi înaintea unui termen de judecată în procesul deschis la Curtea de Apel București. În acest dosar, Silvia Uscov îi contestă pe Dacian Dragoș și pe judecătorul CCR Mihai Busuioc, susținând că nu ar fi îndeplinit condițiile de vechime necesare în domeniul juridic pentru numirea la Curtea Constituțională.

Instanța a decis amânarea pronunțării în acest caz, următorul termen fiind stabilit pentru data de 30 ianuarie. În paralel, avocata a publicat pe rețelele de socializare documente de la Registrul Comerțului care indică faptul că Dacian Dragoș figurează în continuare ca administrator al societății RadonControl SA.

RadonControl SA este o companie din Cluj-Napoca, constituită ca spin-off al Universitatea Babeș-Bolyai. Universitatea este reprezentată în acționariat prin Fundația Alma Mater Napocensis.

Conform actului constitutiv al societății, unul dintre cei trei administratori statutari trebuie să fie desemnat de acest acționar.

În baza acestei prevederi, Fundația Alma Mater Napocensis l-a numit administrator pe Dacian Dragoș. Ulterior numirii sale ca judecător al Curții Constituționale, acesta afirmă că a renunțat la funcția din mediul privat.

Președintele Consiliului de Administrație al RadonControl, Emanuel Nechita, a explicat, într-un răspuns transmis HotNews, motivele pentru care modificările nu au fost operate în Registrul Comerțului. Potrivit acestuia, fundația care l-a desemnat pe Dacian Dragoș nu a numit până în prezent un nou administrator.

„În data de 9 iulie 2025, în calitate de acționar și Președinte al Consiliului de Administrație al RadonControl SA, am recepționat demisia domnului Dacian Cosmin Dragoș, comunicată prin email”, a precizat Emanuel Nechita.

Acesta a mai arătat că, în lipsa unei noi nominalizări, nu a fost posibilă convocarea Adunării Generale Extraordinare pentru validarea schimbării și înregistrarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Reprezentantul companiei a subliniat că, în opinia sa, „mențiunea formală a calității de administrator în Registrul Comerțului nu conferă în nici un caz domnului Dacian Cosmin Dragoș calitatea de administrator al societății”.

Legea societăților comerciale prevede că hotărârile adunării generale trebuie depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului pentru a produce efecte față de terți.

Totodată, articolul 144 din Constituția României stipulează că funcția de judecător al Curții Constituționale este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția activităților didactice din învățământul juridic superior.

Fundația Alma Mater Napocensis, fondată de Universitatea Babeș-Bolyai, a transmis că se află într-un proces de reorganizare. Actuala coordonatoare a activităților fundației, Simona Motogna, a declarat că procedurile juridice pentru validarea noii conduceri sunt în desfășurare, iar nominalizarea unui nou administrator pentru RadonControl va fi făcută după finalizarea acestora.

Dacian Dragoș a declarat că nu se află în stare de incompatibilitate. „Am demisionat in data de 9 iulie imediat după numire din poziția de administrator RadonControl, si din Fundația UBB. Nu am fost si nu sunt in situație de incompatibilitate”, a transmis judecătorul CCR.