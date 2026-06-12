USR nu susține Guvernul Tomac. Anunțul lui Fritz

Din cuprinsul articolului Dominic Fritz: Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional. USR nu a luat o decizie împotriva lui Eugen Tomac

Dominic Fritz, președintele USR, a anunţat, vineri, că formaţiunea nu sustine Guvernul lui Eugen Tomac. Potrivit lui Fritz, decizia a fost susţinută de o majoritate de peste 90% dintre membrii Comitetului Politic.

„Un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional dintr-un motiv simplu: nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii.

Acum o săptămână, USR a anunțat că va avea discuții deschise cu premierul desemnat, pe baza principiilor pe care le-am prezentat înaintea moțiunii de cenzură. Deși atunci unii ne-au criticat pentru această deschidere, am considerat important ca propunerea președintelui să fie analizată cu seriozitate și responsabilitate.

Astăzi, după o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de consultări cu cetățeni din toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Această decizie a fost confirmată prin vot în Comitetul Politic și a fost una clară”, a declarat vineri Dominic Fritz.

Președintele USR a precizat că decizia a fost luată cu votul a peste 90% dintre membrii Comitetului Politic, for format din peste 150 de membri ai partidului.

„Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu: nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii. Un astfel de guvern nu ar pune capăt crizei, ci ar putea chiar adânci haosul”, a mai spus Fritz.

Potrivit acestuia, USR nu a luat o decizie împotriva lui Eugen Tomac și nici împotriva președintelui Nicușor Dan.

„Astăzi avem obligația de a fi sinceri cu noi înșine și cu cetățenii. Un guvern tehnocrat ar fi o soluție care maschează un adevăr simplu: PSD dorește să fie și în barca AUR, și într-o majoritate pro-europeană. Vrea să fie la putere, dar fără să își asume responsabilitatea. Într-un guvern tehnocrat, nimeni nu ar mai ști cine dă ordinele și cine își asumă consecințele”, a adăugat Fritz.