Curtea de Apel București decide situația judecătorilor CCR, în ziua unei noi ședințe pe legea pensiilor speciale

Curtea de Apel București se pronunță vineri asupra cererilor de suspendare a numirii lui Mihai Busuioc și Dacian Dragoș la Curtea Constituțională, depuse de avocata Silvia Uscov. În aceeași zi, CCR este așteptată să decidă și asupra obiecțiilor Înaltei Curți privind legea pensiilor magistraților.

La sfârșitul anului trecut, avocata Silvia Uscov a depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a executării decretului prezidențial de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător al Curții Constituționale, precum și a hotărârii Senatului privind numirea lui Mihai Busuioc la aceeași instituție. Dosarul vizează suspendarea celor două acte de numire până la soluționarea pe fond a cauzei.

La termenul din 5 ianuarie, Curtea de Apel București a amânat pronunțarea pentru vineri, 16 ianuarie. În cauză a fost formulată și o cerere de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, cerere respinsă joi ca neîntemeiată, soluția putând fi atacată cu recurs, care va fi judecat împreună cu fondul dosarului.

Şedinţa de la Curtea de Apel Bucureşti este programată să înceapă la ora 9.00, cu o oră înaintea şedinţei Curţii Constituţionale a României. La reuniunea CCR, judecătorii urmează să se pronunţe asupra obiecţiilor de neconstituţionalitate formulate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la Legea pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

La începutul acestei săptămâni, avocata Silvia Uscov a deschis noi acţiuni la Curtea de Apel Bucureşti împotriva judecătorilor Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, solicitând anularea actelor administrative de numire la CCR, nu doar suspendarea acestora. Pentru aceste acţiuni nu au fost stabilite încă termene de judecată, iar potrivit avocatei, cei doi nu ar îndeplini condiţia de 18 ani vechime în specialitatea juridică în învăţământul superior.

La 6 ianuarie, președintele Nicușor Dan a declarat că nu dorește să pună „prea multă patimă” în discuția despre ședințele de judecată stabilite pentru 16 ianuarie, apreciind că patima duce la ură și nu este benefică societății. Șeful statului a refuzat să spună dacă contestarea a doi judecători CCR reprezintă o modalitate de tergiversare a unei decizii privind pensiile magistraților, dar a precizat că nu se va ajunge la situația în care Curtea Constituțională să nu aibă toți judecătorii numiți.

Întrebat despre un plan alternativ în cazul suspendării lui Dacian Dragoș, Nicușor Dan a afirmat că CCR nu va rămâne fără judecător și că va fi făcută o nouă numire, reiterând că, în opinia sa, criticile privind vechimea acestuia nu sunt întemeiate. Dacian Cosmin Dragoș, profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, l-a înlocuit pe Livia Stanciu, iar Mihai Busuioc, fost președinte al Curții de Conturi, propus de PSD și votat de Senat, l-a înlocuit pe Marian Enache în funcția de judecător CCR.