Curtea de Apel respinge recuzarea judecătoarei Crețeanu. Aceasta decide vineri asupra a doi judecători CCR

Un complet al Curții de Apel București (CAB) a respins joi, în Cameră de Consiliu, cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, formulată în dosarul privind suspendarea actelor de numire a judecătorilor Mihai Busuioc și Dacian Dragoș la Curtea Constituțională a României (CCR). Decizia a fost luată înaintea pronunțării privind fondul cauzei, programată pentru vineri, 16 ianuarie, ora 9.00. Tot vineri, CCR se va pronuța asupra pensiilor magistraților.

Surse judiciare au precizat că cererea de recuzare a fost înaintată de Administrația Prezidențială, iar decizia CAB poate fi atacată cu recurs „odată cu fondul cauzei”.

La sfârșitul anului trecut, avocata Silvia Uscov (AUR) a depus cereri de suspendare a decretului prezidențial prin care Dacian Dragoș a fost numit judecător CCR și a hotărârii Senatului prin care Mihai Busuioc a fost numit în aceeași funcție. CAB amânase pronunțarea inițială pentru 16 ianuarie.

Contestațiile depuse de Uscov se referă la îndeplinirea condiției de 18 ani vechime în specialitatea juridică în învățământul superior de către cei doi judecători.

La începutul acestei săptămâni, avocata Uscov a deschis noi acțiuni împotriva judecătorilor Busuioc și Dragoș, solicitând anularea actelor administrative de numire, nu doar suspendarea acestora. Ultimele două acțiuni au fost înregistrate luni la Curtea de Apel București și nu au fost stabilite încă termene de judecare.

Pronunțarea în cazul cererilor de suspendare a actelor privind numirea celor doi judecători CCR este programată vineri, 16 ianuarie, la ora 9.00, cu o oră înaintea termenului stabilit de CCR pentru decizia privind obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative privind pensiile magistraților, formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a precizat că profesorul universitar Dacian Dragoș este angajat al instituției din 2002, ocupând funcțiile de asistent, lector, conferențiar și profesor universitar.

„UBB își exprimă ferm dezaprobarea față de lansarea în spațiul public a unor susțineri vădit neîntemeiate, menite doar să fragilizeze statutul și autoritatea unei entități fundamentale a statului de drept – Curtea Constituțională –, demers care nu servește consolidării democrației și care nu trebuie promovat”, se arată în comunicatul universității.