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Cupa Mondială 2026. Canada – Bosnia, 0-1. Jovo Lukic a înscris în minutul 21. Update

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Cupa Mondială 2026. Canada – Bosnia, 0-1. Jovo Lukic a înscris în minutul 21. UpdateCupa Mondiala. Sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Update, ora 22.21. Bosnia conduce Canada cu 1-o

Bosnia și Herțegovina a deschis scorul în meciul cu Canada, din prima etapă a Grupei B de la Cupa Mondială 2026. Jovo Lukic (27 de ani) a înscris în minutul 21 al partidei disputate pe Toronto Stadium.

Golul a venit în urma unui corner executat de bosniaci. Balonul a fost deviat de căpitanul Sead Kolašinac și a ajuns la Jovo Lukic, care l-a învins pe portarul canadian Maxime Crepeau cu o lovitură de cap, ducând scorul la 1-0 pentru Bosnia și Herțegovina.

Atacantul în vârstă de 27 de ani este unul dintre oamenii de bază ai reprezentativei pregătite de Sergej Barbarez și a început partida ca titular. Jovo Lukic a debutat pentru naționala Bosniei și Herțegovinei în decembrie 2021, într-un meci amical disputat împotriva Statelor Unite, în care a evoluat timp de 84 de minute.

Știrea inițial. Cupa Mondoală. Canada- Bosnia- Herțegovina

Selecționatele Canadei și Bosniei-Herțegovina se întâlnesc vineri, de la ora 22:00, pe Toronto Stadium, într-un meci din Grupa B a Cupei Mondiale 2026, competiție găzduită de Canada, Statele Unite și Mexic.

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Selecționerii Jesse Marsch și Sergej Barbarez au anunțat formulele de start pentru partida programată la Toronto.

Echipa de start a Canadei la meciul cu Bosnia și Herțegovina de la Cupa Mondială 2026

Canada:

Maxime Crepeau – Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richmond Laryea – Stephen Eustaquio (căpitan), Ismael Kone, Liam Millar – Tajon Buchanan, Jonathan David, Tani Oluwaseyi.

Rezerve: Dayne St. Clair, Owen Goodman – Alfie Jones, Joel Waterman, Moise Bombito, Alphonso Davies, Niko Sigur, Mathieu Choiniere, Jacob Shaffelburg, Jonathan Osorio, Nathan-Dylan Saliba, Cyle Larin, Ali Ahmed, Promise David, Jayden Nelson.

Selecționer: Jesse Marsch.

Echipa de start a Bosniei și Herțegovinei la meciul cu Canada de la Cupa Mondială 2026

Bosnia și Herțegovina: Nikola Vasilj – Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolašinac (căpitan) – Ivan Basic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic – Esmir Bajraktarevic, Jovo Lukic, Ermedin Demirovic.

Rezerve: Mladen Jurkas, Martin Zlomislic – Nihad Mujakic, Dennis Hadzikadunic, Stjepan Radeljic, Nidal Celik, Armin Gigovic, Ivan Sunjic, Amir Hadziahmetovic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Samed Bazdar, Edin Dzeko, Kerim Alajbegovic, Haris Tabakovic.

Selecționer: Sergej Barbarez.

Brigada de arbitri la Canada – Bosnia și Herțegovina

Partida este arbitrată de argentinianul Facundo Tello, ajutat la cele două linii de compatrioții săi Juan Pablo Belatti și Gabriel Chade.

Al patrulea oficial este Khalid Alturais (Arabia Saudită), iar arbitru asistent de rezervă este Mohammed Alabakry (Arabia Saudită).

În camera VAR se vor afla Hernan Mastrangelo (Argentina), Antonio Garcia (Uruguay) și Tatiana Guzman (Nicaragua).

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