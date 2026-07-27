Focuri de armă au fost trase luni în zori în imediata apropiere a Consulatului Statelor Unite ale Americii (SUA) din Toronto. Clădirea diplomatică fusese deja ținta unui atac similar în luna martie. Din fericire, autoritățile au confirmat că nu s-au înregistrat răniți în urma acestui eveniment, anunță AFP.

Echipajele de intervenție au fost alertate imediat ce au auzit zgomotul de împușcături. Potrivit informațiilor oferite de poliția canadiană, un vehicul a părăsit în grabă zona. Ofițerii au auzit focuri de armă în zonă și un sedan alb a fost văzut fugind de la fața locului, a precizat poliția din Toronto pe rețeaua de socializare X.

Zona din jurul reprezentanței diplomatice a fost securizată și izolată rapid de către forțele de ordine. În timpul verificărilor efectuate pe teren, anchetatorii au descoperit mai multe gloanțe în apropierea clădirii consulatului american. Nimeni nu a fost rănit și niciun suspect nu a fost identificat în acest stadiu al anchetei, a mai indicat poliția din Toronto.

Reprezentanții misiunii diplomatice au reacționat prompt și au transmis un mesaj de mulțumire autorităților locale pentru răspunsul rapid. Pe aceeași rețea de socializare, consulatul american a mulțumit poliției canadiene pentru „intervenția sa” în urma acestor focuri de armă.

Clădirea diplomatică americană din cel mai mare oraș canadian nu se află la primul incident de acest gen. Reprezentanța SUA din Toronto a fost vizată și pe 10 martie de focuri de armă. La momentul respectiv, poliția canadiană calificase atacul drept un incident de securitate națională.

Pe fondul tensiunilor globale și al războiului din Orientul Mijlociu, protecția clădirilor diplomatice americane și israeliene din Toronto fusese deja întărită considerabil în ultimul an.

Cercetările legate de primul atac au dus deja la reținerea unor suspecți. Doi tineri de 18 și 19 ani au fost arestați în iunie în cadrul anchetei privind aceste focuri de armă.

Anchetatorii au explicat că suspecții au acționat la comanda altor persoane, însă investigațiile continuă pentru identificarea celor care au plănuit atacul. Poliția a precizat la vremea respectivă că aceștia fuseseră recrutați pentru a comite acte de violență, dar nu a oferit detalii cu privire la eventualii instigatori.

Oamenii legii iau în calcul existența unei rețele sau a unui tipar de atacuri coordonate în regiune. Forțele de ordine canadiene au declarat atunci că anchetează „alte evenimente fără legătură” cu focurile de armă din martie de la consulatul american, dar cu un „un modus operandi similar și recurent”, la fel ca tirurile împotriva unei sinagogi din oraș, din 2 martie. Autoritățile continuă căutările pentru identificarea celor care se aflau în sedanul alb văzut luni în zori.