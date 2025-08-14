EVZ Special Istoria fascinantă a UM 0110, dezvăluită în studioul EVZ de un fost ofițer de informații. Evenimentul istoric







În anul 1969, după invadarea Cehoslovaciei de către sovietici, a fost înființată o unitate specială care a fost cunoscută ca Unitatea 0110/Anti-KGB și se ocupa cu acţiuni de contraspionaj în ţările socialiste.

Activitatea ei avea în vizor acţiunea serviciilor secrete sovietice pe teritoriul României, prin agenții săi Kremlinul supraveghind regimul politic de la București. În vara anului 1970, Nicolae Mihai, contraamiral în rezervă şi generalul maior în rezervă Kostyal Ştefan au întocmit o scrisoare în care îşi exprimau dezacordul faţă de politica internă şi externă a conducerii de partid şi de stat din ţara noastră şi solicitau intervenţia armatei sovietice în România pentru schimbarea acesteia. Scrisoarea a fost semnată şi de alţi 17 ofiţeri în rezervă şi civili care studiaseră în U.R.S.S. – unii dintre ei cunoscuţi ca agenţi ai N.K.V.D., precursor al K.G.B.

Colonelul (r) SRI Ioan Burdulea este unul din ofițerii care i-au supravegheat și anchetat pe aceștia, dar care a avut curajul ca după 1989 să scrie prima relatare venită din interiorul UM 0110. ”În slujba adevărului – din amintirile unui ofițer de informaţii”, carte ce poate fi comandată pe www.agoramag.ro lămurește o bună parte din speculațiile care s-au vehiculat pe tema agenților sovietici în România.

Printre alte dezvăluiri de senzație, col. (r) SRI Ioan Burdulea spune că nu are nici o rezervă să afirme că Ion Iliescu a fost agent sovietic. Dan Andronic în dialog cu Colonelul (r) SRI Ioan Burdulea în studioul EVZ. De la 12.00, pe pagina de Facebook evz.ro şi pe canalul de YouTube EVZ Capital.