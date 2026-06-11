Avertisment: „Se dorește o societate docilă”. Comaroni, Andronic și Hoandră critică lipsa de reacție din educație

În podcastul “Hai România” de azi, jurnalistul Bogdan Comaroni a lansat una dintre cele mai dure afirmații ale dezbaterii despre educație: România s-ar îndrepta spre o societate tot mai docilă. O societate în care oamenii nu își mai pun întrebări și acceptă mai ușor direcțiile impuse de alții.

Comentariul său a venit în contextul discuției despre programele pilot din școli, reducerea exigenței educaționale și scăderea interesului pentru lectură și cultură.

În opinia lui Comaroni, o populație mai puțin educată, mai puțin cultivată și mai puțin obișnuită cu gândirea critică devine automat mai ușor de manipulat. El a susținut că atunci când omul nu mai citește, nu mai ascultă profesori, nu mai respectă intelectualii și nu mai are repere culturale, ajunge să accepte răspunsuri simple la probleme complexe.

Comaroni a descris această evoluție ca pe o trecere spre o societate care nu mai are dubii și nu mai simte nevoia să cerceteze lucrurile în profunzime. În viziunea sa, tehnologia, rețelele sociale și inteligența artificială pot înlocui nu doar sursele clasice de informare, ci și exercițiul propriu al gândirii.

El a atras atenția asupra faptului că tinerii pot ajunge să vadă cunoașterea ca pe un serviciu instantaneu, livrat printr-un click, nu ca pe un proces de formare. În această logică, lectura devine inutilă, profesorul devine depășit, iar școala devine doar o etapă formală.

Comaroni a legat această tendință și de dispariția fascinației pentru carte. El a explicat că lectura construia o lume interioară, în timp ce actualele lumi virtuale sunt exterioare individului și îi pot acapara atenția fără să îi mai solicite imaginația.

Jurnalistul EVZ, Dan Andronic a pus întrebarea centrală a discuției: ce fel de societate pregătește actualul sistem de educație? El a criticat ideea că elevii ar trebui să meargă mai puțin la școală și a avertizat că România riscă să formeze tineri nepregătiți pentru responsabilitățile civice și profesionale ale viitorului.

Andronic a insistat asupra diferenței dintre o educație centrată strict pe examene și o educație care formează oameni. Din perspectiva sa, școala nu trebuie să producă doar candidați pentru Bacalaureat, ci cetățeni capabili să gândească, să muncească, să citească și să înțeleagă contextul social în care trăiesc.

El a criticat și modul în care anumite discursuri publice despre presiunea școlară sunt aplaudate fără o verificare atentă a faptelor. În exemplul discutat în emisiune, Andronic a analizat afirmația unei eleve despre lecturile obligatorii și a susținut că societatea acceptă prea ușor ideea că lectura clasică ar fi o povară imposibilă pentru copii.

Tavi Hoandră a susținut că problema majoră nu este doar degradarea educației, ci și lipsa de reacție a societății. El a invocat din nou ideea formulată de Nicolae Steinhardt despre pasivitatea în fața răului și a spus că tăcerea oamenilor permite avansul unor schimbări nocive.

În opinia lui Hoandră, profesorii nu mai au autoritatea de altădată, părinții contestă mai ușor școala, iar elevii sunt încurajați să respingă efortul intelectual. El a vorbit despre pierderea culturii enciclopedice și despre dispariția unor profesori care funcționau ca repere pentru generații întregi.

Hoandră a susținut că o societate fără memorie, fără istorie și fără respect pentru școală devine vulnerabilă la manipulare. Din acest motiv, el a considerat că educația nu este doar o problemă administrativă, ci una de supraviețuire culturală.

Dezbaterea celor trei în podcast a conturat o idee comună: fără educație solidă, libertatea devine fragilă.

O societate care nu citește, nu întreabă, nu verifică și nu mai are respect pentru profesori riscă să devină dependentă de stimuli rapizi, de sloganuri și de răspunsuri prefabricate.

Comaroni a formulat cel mai direct avertisment: o societate slab educată este mai docilă. Andronic a completat prin întrebarea privind direcția în care merge România, iar Hoandră a insistat asupra lipsei de reacție.

Împreună, cei trei au transformat discuția despre un experiment școlar într-o dezbatere despre viitorul unei națiuni.