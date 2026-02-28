Social

Primul oraș din România cu roboți care fac curat pe stradă. Pot să și vorbească cu oamenii

Robot. Sursa foto Freepik
Târgu Mureș a intrat în istorie ca primul oraș din România unde roboți umanoizi și patrupedi interacționează direct cu trecătorii pentru a promova colectarea selectivă a deșeurilor și menținerea curățeniei în spațiile publice, a anunțat Primăria Târgu Mureș.

Primul oraș din România cu roboți care fac curat pe stradă

Inițiativa face parte dintr-un program pilot derulat de operatorul local de salubritate, Sylevy Salubriserv, care urmărește informarea și conștientizarea locuitorilor privind importanța gestionării responsabile a deșeurilor.

Robot. Sursa foto iStock

În centrul orașului, roboții patrupedi transmit mesaje vocale către trecători, printre care: „Mulțumim că utilizați serviciile noastre. Vă rugăm să păstrați curățenia și să colectați deșeurile selectiv!”. Managerul companiei, Lidia Laszlo, a precizat că rolul principal al roboților în această etapă este informarea publicului.

„Roboții transmit mesaje care să îi ajute pe oameni să înțeleagă cât de important este să păstrăm străzile curate și să reciclăm corect.”

Funcționează cinci ore fără încărcare

Roboții humanoizi și patrupedi sunt echipați cu senzori moderni și software de ultimă generație, ceea ce le permite să se deplaseze singuri și să detecteze probleme în spațiile publice. În prezent, aceștia funcționează sub supraveghere de la distanță, dar planul pe termen lung este ca aceștia să opereze în mod complet autonom.

„Roboții vor merge singuri pe trasee prestabilite, vor identifica probleme reale și vor trimite alerte echipelor de intervenție. Roboții patrupedi pot funcționa aproximativ cinci ore fără reîncărcare, iar modelele umanoide își pot schimba singure bateria atunci când este necesar”, a declarat Robert Ferencz, managerul proiectului IT.

Modelul ar putea fi extins și în alte orașe

Această autonomie le oferă posibilitatea de a desfășura activități extinse fără asistență umană constantă, testând eficiența tehnologiei în mediul urban.

Investiția totală pentru programul pilot se ridică la aproximativ un milion de euro. Autoritățile pot închiria roboții, iar costul serviciilor variază în funcție de tipul activităților și de necesarul de mentenanță. Dacă rezultatele proiectului se dovedesc pozitive, modelul ar putea fi extins în alte orașe din România, aducând o abordare inovatoare în gestionarea curățeniei publice.

