Bolojan plătește și Realitatea Plus cu 132 de milioane lei. Parteneriat între "curatul" George Tuță (S1) și "penalul" Maricel Păcuraru

Un nou scandal iese din străfundurile guvernării lui Ilie Bolojan, După ciudata poveste cu cadorisirea DIGI România SA cu 193 de milioane de euro din programul SAFE, iată încă un exemplu.

Afacerea DIGI 2 sau n-au bani la partid pentru presă, dar au banii bugetului pentru asta...

De data asta milioanele sunt plecațe în monedă națională. Din banii oamenilor care plătesc taxe și impozite locale în Sectorul 1. Din administrația condusă de mai mult decât curatul liberal George Tuță. Este încă un contract uriaș: 132 de milioane de lei pentru curățenia din școlile Sectorului 1. Contract contestat pentru favorizarea lui Maricel Păcuraru. Un personaj renumit pentru țepele date statului, de care George Tuță, fost ofițer SRI, se pare că nu a auzit.

De altfel, se vede din ce în ce mai clar, că mandatul lui George Tuță în fruntea Sectorului 1 va rămâne în istorie ca cel mai bine direcționat spre epuizarea resurselor bugetare. La indicațiile noii conduceri a PNL, reprezentată de Ilie Bolojan.

Dar semnele pupin-liberalismului apăruseră de acum un an...Postarea lui Tuță la adresa lui Bolojan, a scos la lumină un bard trecut în rezervă cu pensie specială: „Domnul Bolojan este un personaj de basm doar dacă îl privim în cheia tenacităţii, a curajului şi a chibzuinţei”.

Administrația locală a Sectorului 1, aflată sub conducerea primarului George Tuță (PNL), este zguduită de un scandal major de proporții financiare.

Miza o reprezintă o licitație publică estimată la 132 de milioane de lei, având ca obiect un acord-cadru împărțit în trei loturi pentru serviciile de curățenie în piețele, unitățile de învățământ și clădirile aflate în administrarea Direcției de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1.

Procedura de achiziție, deși a fost demarată încă de la finele anului trecut, mai exact pe 4 decembrie 2025, a rămas blocată din cauza unui val de sesizări oficiale.

Mai mulți operatori economici înscriși în cursă au contestat dur parcursul licitației la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), acuzând că jocurile ar fi fost aranjate din interiorul Direcției de Utilități Publice din subordinea primăriei.

În favoarea patronului Realității Plus, Maricel Păcuraru. Acesta a fost implicat în numeroase scandaluri.

Nemulțumirile din jurul acestui contract masiv sunt strâns legate de o decizie de management adoptată chiar de primarul George Tuță. Acesta a hotărât ca serviciile de curățenie din unitățile de învățământ să nu mai fie gestionate individual de fiecare unitate școlară în parte, ci să fie centralizate la nivelul întregii administrații a Sectorului 1.

Această mutare a comasat bugetele și a generat un contract-mamut, deși criticii notează că fiecare școală, grădiniță sau liceu are deja prevăzute în organigrame posturi dedicate pentru femei de serviciu, făcând inutilă o astfel de externalizare colosală.

Achiziția este coordonată direct de Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, instituție condusă de Alexandra Crăciun. Aceasta este un membru cu vechime în PNL, cunoscută în trecut ca fost colaborator al fostului șef al CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, dar și ca fostă șefă a Administrației Piețelor din Sectorul 6 în mandatul lui Ciprian Ciucu.

Cel mai dur atac documentat vine din partea societății Libro Events SRL, care a depus la CNSC o plângere amplă, întinsă pe 37 de pagini, prin care solicită anularea integrală a procedurii. Compania reclamă un tratament discriminatoriu și un dublu standard la evaluare în cazul Lotului 2, acuzând că autoritatea contractantă a favorizat fățiș asocierea declarată câștigătoare: PHG Waste Management (lider de ofertă) – NMD ZET Zone (ofertant).

Conexiunile din spatele asocierii declarate câștigătoare duc direct către vârful unor conglomerate media și de salubritate

PHG Waste Management îl are ca unic asociat și administrator pe Daniela Madi Păcuraru. Aceasta este soția lui Maricel Păcuraru, patronul postului de televiziune Realitatea PLUS și omul de afaceri care controlează din umbră o parte semnificativă din Compania Romprest SA.

În contestația înregistrată la finalul lunii mai, Libro Events SRL, publicată aici, scoate la iveală detalii uluitoare din oferta tehnică validată de oamenii lui George Tuță.

Câștigătorul este acuzat că a înaintat o documentație bazată pe elemente fictive și nelegale:

Logistică fictivă de mediu. Oferta PHG Waste Management s-ar baza pe un contract ilegal de gestionare a deșeurilor cu un depozit din județul Brăila (aparținând SC Tracon SRL), încălcând normele de ordine publică stipulate de Legea nr. 101/2006.

Personal non-UE fără minime cunoștințe de limbă. Lista de personal propusă de asocierea câștigătoare cuprinde 43 de cetățeni non-UE.

Contestatarii pun la îndoială legalitatea certificatelor de igienă emise de DSP, întrebându-se retoric cum pot 43 de agenți de curățenie care nu cunosc deloc limba română să înțeleagă fișele de siguranță (SDS), procedurile de urgență sau etichetele detergenților corozivi folosiți în școli.

În prezent, soarta contractului de 132 de milioane de lei pentru igienizarea școlilor și piețelor din Sectorul 1 rămâne suspendată. CNSC urmează să se pronunțe dacă va anula licitația sau dacă va menține atribuirea către firmele familiei Păcuraru, într-un context politic tensionat în care suspiciunile de aranjamente financiare continuă să planeze asupra noii administrații liberale din Sectorul 1.