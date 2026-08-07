Danemarca introduce reguli stricte pentru a combate folosirea inteligenței artificiale la trișarea în școli, iar elevii de liceu vor fi obligați să își susțină oral lucrările scrise pentru a demonstra că le-au realizat singuri, potrivit The Guardian.

Noile măsuri se aplică elevilor cu vârste între 16 și 19 ani din învățământul secundar superior și intră în vigoare odată cu redeschiderea școlilor.

Decizia a fost anunțată de ministrul danez al Educației, Magnus Heunicke, care a argumentat că autoritățile trebuie să acționeze rapid pentru a împiedica utilizarea necorespunzătoare a instrumentelor bazate pe inteligență artificială.

Potrivit oficialului, folosirea excesivă a chatboturilor riscă să afecteze competențele elevilor, integritatea procesului educațional și capacitatea acestora de a gândi critic și independent.

Una dintre cele mai importante modificări vizează aproximativ 9.000 de elevi care redactează anual lucrări de amploare. Aceștia vor trebui să își susțină oral proiectele în fața profesorilor, astfel încât cadrele didactice să poată verifica dacă autorii înțeleg conținutul și dacă lucrarea nu a fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Autoritățile consideră că această etapă suplimentară va face mult mai dificilă prezentarea drept proprie a unei lucrări realizate integral de un chatbot sau de alte aplicații bazate pe AI.

Pachetul de măsuri nu se limitează la susținerea orală a lucrărilor. Școlile vor fi obligate să utilizeze programe speciale care monitorizează ecranele calculatoarelor în timpul examenelor scrise.

În plus, instituțiile de învățământ vor instala sisteme de filtrare a accesului la internet, prin intermediul unor firewall-uri, pentru a limita posibilitatea elevilor de a folosi aplicații de inteligență artificială sau alte resurse neautorizate în timpul testelor.

Guvernul danez recomandă, de asemenea, ca o parte mai mare dintre temele și lucrările scrise să fie realizate în clasă, sub supravegherea profesorilor. În acest mod, cadrele didactice pot urmări procesul de redactare și pot evalua mai corect nivelul real al cunoștințelor și al competențelor fiecărui elev.

Danemarca nu este singura țară care încearcă să găsească soluții pentru utilizarea inteligenței artificiale în educație. Dezvoltarea rapidă a instrumentelor generative, capabile să redacteze eseuri și să rezolve exerciții complexe în doar câteva secunde, a determinat numeroase sisteme de învățământ să își regândească metodele de evaluare.

Un exemplu vine din Suedia, unde amploarea fenomenului a devenit evidentă în urma unui studiu care a arătat că numărul suspendărilor și avertismentelor acordate elevilor pentru utilizarea neautorizată a inteligenței artificiale a crescut cu 688% între 2023 și 2025.

Și autoritățile suedeze au demarat o analiză la nivel național privind impactul inteligenței artificiale asupra educației. Oficialii avertizează că, dacă fenomenul nu este controlat, valoarea notelor și a examenelor riscă să fie afectată, iar elevii pot ajunge să promoveze fără a dobândi cunoștințele și competențele necesare.