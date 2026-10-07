Moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria au ajuns la Iași

Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria a fost adusă miercuri seara la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, unde urmează să fie depusă spre închinarea credincioșilor veniți la Iași pentru pelerinajul prilejuit de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Moaștele au ajuns cu aproximativ 12 ore înainte de debutul oficial al pelerinajului.

Delegația venită de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț, a fost întâmpinată de PS Nichifor Botoșăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți, diaconi și numeroși credincioși.

„Întâmpinarea sfintelor moaşte ale Sfântului Paisie de la Sihăstria, aduse de părintele stareţ Arsenie, unesc în noi rugăciunea care se face pe pământul Moldovei. Rugăciune care cuprinde Iaşiul, cuprinde Moldova, şi care adună astăzi, ca o capitală a duhovniciei, într-o mare prăznuire a Moldovei, credincioşi din toată ţara. Îi adună pentru că în zilele acestea Iaşiul este o capitală a rugăciunii, credincioşi de pretutindeni, prin prăznuirea Sfintei Parascheva. Astăzi începem înainte prăznuirea şi pomenirea ei şi, totodată, aducem şi pe Sfântul Paisie de la Sihăstria”, a spus Nichifor Botoşăneanul, în cuvântarea sa.

Moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria au fost aduse la Iași cu 12 ore înainte de debutul oficial al pelerinajului organizat cu ocazia Hramului Ocrotitoarei Moldovei, Sfânta Cuvioasă Parascheva. Potrivit Arhiepiscopiei Iașilor, joi, 8 octombrie, de la ora 06:00, va fi citit Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva.

După acest moment, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane.

Ulterior, cele două racle vor fi așezate în baldachinul special amenajat în Curtea Mitropolitană.

Acolo vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat pentru începutul zilei de joi, 15 octombrie.

Un alt moment important al manifestărilor religioase de la Iași este procesiunea „Calea Sfinților”, care a devenit în ultimii ani parte din identitatea orașului. Procesiunea va avea loc duminică, 11 octombrie, începând cu ora 19:00.

Evenimentul adună anual ieșeni și credincioși din toată țara, precum și ierarhi, monahi și preoți din Mitropolia Moldovei și Bucovinei. La procesiune participă și invitați din alte eparhii din România și din străinătate.

Sfântul Cuvios Paisie de la Sihăstria s-a născut în anul 1897, în satul Stroiești din județul Botoșani, într-o familie cu zece copii. Pentru că s-a născut în apropierea praznicului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, la botez a primit numele Petru.

A urmat școala primară în sat și a fost în fiecare an primul dintre colegii săi. Ca premiu, a primit cărți cu Viețile Sfinților, care l-au făcut să îndrăgească viața monahală.

În octombrie 1921, la vârsta de 24 de ani, a intrat în obștea Schitului Cozancea, aflat în apropierea satului natal. La 9 iunie 1922 a devenit călugăr și a primit numele Paisie.

Încă din primii ani petrecuți în mănăstire a fost cunoscut drept un iscusit povățuitor și a fost căutat de numeroși credincioși. Unii dintre cei care au ucenicit pe lângă el au progresat ulterior în viața duhovnicească. Printre aceștia s-a numărat și Constantin Ilie, viitorul Arhimandrit Cleopa.

În anul 1931, Cuviosul Paisie a construit în pădurea din apropierea schitului o mică chilie cu un paraclis din lemn. Acolo se retrăgea adesea pentru post și rugăciune. Din acea perioadă a început să fie cunoscut sub numele de Părintele Pustnic.

În 1933, a ales o rânduială de viață și mai aspră și a îmbrăcat schima cea mare. La 14 octombrie 1943, chiar în ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, a fost hirotonit ierodiacon. La 4 aprilie 1947 a fost hirotonit ieromonah, iar ulterior a fost numit egumen al Schitului Cozancea, pe care l-a condus aproape un an.

În 1948, a primit binecuvântarea de a se retrage la Mănăstirea Sihăstria, un loc mai pustnicesc de nevoință.

Acolo era stareț ucenicul său din tinerețe, Cuviosul Cleopa Ilie, iar mănăstirea păstra tradițiile moștenite din vremea Sfântului Paisie de la Neamț.

Cuviosul Paisie i-a povățuit și i-a mărturisit pe credincioșii care veneau în număr tot mai mare la Mănăstirea Sihăstria, atrași de viața Părintelui Pustnic. În 1949, l-a urmat pe ucenicul său, Cuviosul Cleopa, la Mănăstirea Slatina din județul Suceava, unde acesta fusese numit stareț.

În primăvara anului 1954, Paisie s-a întors la Mănăstirea Sihăstria. Acolo a rămas mai bine de 35 de ani, până aproape de sfârșitul vieții sale, fiind duhovnic al obștii și al miilor de credincioși veniți din toată țara.

Cuviosul Paisie a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți duhovnici din România. A avut un rol important într-una dintre cele mai dificile perioade ale secolului XX, când regimul comunist ducea o luptă deschisă împotriva credinței.

În acei ani, prin înțelepciunea sa și prin sfaturile oferite credincioșilor, Cuviosul Paisie a devenit cunoscut ca un iscusit călăuzitor duhovnicesc. Între anii 1972 și 1985 s-a retras la Schitul Sihla, în apropierea Peșterii Sfintei Teodora. În puținele momente în care nu era înconjurat de credincioși, Cuviosul Paisie a găsit timp să scrie pagini cu caracter duhovnicesc, numeroase versuri de pocăință și să lucreze în grădină.

În anul 1985, Cuviosul Paisie s-a întors la Mănăstirea Sihăstria.

A continuat să se ocupe de fiii săi duhovnicești și să le ofere sfaturi până în ultimele zile ale vieții.

În toamna anului 1990, la 18 octombrie, la vârsta de 93 de ani, Cuviosul Paisie a murit, fiind pomenit ulterior între Sfinții Cuvioși Părinți.