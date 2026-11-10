Incursiunea a două drone în spațiul aerian al României, în seara de 31 octombrie 2026, a readus în atenție capacitatea de reacție a apărării aeriene din nord-estul țării. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a mobilizat patru avioane F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT, în timp ce populația din șase județe a primit mesaje RO-Alert.

Incidentul ridică întrebări despre distanța dintre bazele aeriene utilizate de Forțele Aeriene Române și zonele în care sunt detectate astfel de amenințări. În cazul regiunii Moldovei, amplasarea infrastructurii militare și timpul necesar pentru intervenția aeronavelor sunt aspecte relevante pentru evaluarea capacității de supraveghere și protecție a spațiului aerian.

Potrivit comunicatului publicat de MApN, sistemele de supraveghere radar au detectat, în seara zilei de sâmbătă, 31 octombrie, două drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național, în zona de nord-est.

Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol patru aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană, de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii și Baza 86 Aeriană Borcea. La operațiune a participat și un elicopter IAR-330 SOCAT.

Alertele au vizat județele Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani, Bacău și Suceava. Prima avertizare a fost transmisă în județul Iași, la ora 17:04, iar măsurile de alertare au fost oprite la ora 19:19.

MApN a precizat că una dintre drone a părăsit spațiul aerian național, în timp ce a doua a fost observată ultima dată în zona dintre județele Vaslui și Bacău. Ministerul nu a raportat prăbușirea vreunuia dintre aparatele de zbor.

Una dintre problemele discutate după incident este amplasarea bazelor de unde pot decola aeronavele F-16. Baza 71 Aeriană se află la Câmpia Turzii, iar Baza 86 Aeriană este la Borcea, în apropiere de Fetești.

Distanța dintre aceste facilități și nord-estul țării poate influența durata deplasării avioanelor către zona în care este identificată o țintă aeriană. Totuși, timpul efectiv de intervenție depinde și de locul detectării, poziția aeronavelor în momentul alertei, timpul de pregătire pentru decolare și profilul misiunii.

Estimările de 20-25 de minute vehiculate pentru intervenția în regiunea Iașiului trebuie tratate cu prudență. Comunicatul oficial al MApN din 31 octombrie nu precizează timpul de reacție al avioanelor și nici intervalul dintre detectarea dronelor și interceptarea acestora.

O altă temă este posibilitatea utilizării infrastructurii aeroportuare din Bacău pentru reducerea timpului de intervenție în regiunea Moldovei.

În informațiile prezentate în materialul inițial apare o divergență între poziția MApN și cea atribuită Consiliului Județean Bacău. Ministerul ar considera că infrastructura existentă nu permite operarea aeronavelor multirol, în timp ce autoritățile județene ar susține că aerodromul ar putea fi utilizat în anumite condiții.

Estimarea potrivit căreia folosirea aeroportului din Bacău ar putea reduce timpul de reacție la 13-15 minute nu a putut fi confirmată printr-un document oficial identificat în sursele consultate.

Există însă o legătură concretă între industria aeronautică din Bacău și programul F-16 al României. Compania Aerostar efectuează lucrări de mentenanță și modernizare pentru aceste aeronave, activitate care se desfășoară în facilitățile de lângă aeroportul George Enescu.

Această capacitate tehnică nu înseamnă automat că aeroportul dispune și de toate condițiile necesare pentru găzduirea permanentă a unei unități operaționale de aviație militară.

Incidentul din 31 octombrie nu este un caz izolat. În septembrie 2026, autoritățile au raportat alte incidente în apropierea graniței de nord-est.

Unul dintre acestea s-a produs pe 24 septembrie, când o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc prin nordul județului Botoșani și s-a prăbușit în apropierea localității Solca, în județul Suceava. Potrivit informațiilor prezentate de Radio România Bacău, aparatul a evoluat aproximativ patru minute pe teritoriul României. Incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale.

Repetarea acestor situații pune presiune asupra sistemelor de supraveghere radar și a mecanismelor de reacție ale Forțelor Aeriene. În cazul dronelor de mici dimensiuni, identificarea, urmărirea și evaluarea riscului pot ridica dificultăți operaționale suplimentare.

Incidentul din 31 octombrie a demonstrat că autoritățile pot mobiliza rapid mijloace aeriene și pot avertiza populația din mai multe județe. Cu toate acestea, timpul exact de reacție, posibilitatea utilizării aerodromului din Bacău și capacitatea acestuia de a sprijini misiunile de Poliție Aeriană rămân aspecte care necesită clarificări oficiale.

Pentru regiunea Moldovei, apropierea infrastructurii de intervenție de frontiera estică reprezintă un subiect relevant în evaluarea apărării aeriene, mai ales în condițiile în care războiul din Ucraina continuă să genereze riscuri pentru spațiul aerian al României.