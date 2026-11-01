Două drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar una dintre țintele aeriene detectate în apropierea frontierei a determinat autoritățile române să ridice avioane F-16 și să alerteze populația din județele Iași și Neamț. În acest context, spațiul aerian de deasupra Iașiului a fost închis temporar, iar o cursă Wizz Air care venea din Eindhoven a fost redirecționată către Suceava.

Directorul Aeroportului Internațional Iași, Romeo Vatră, a declarat pentru presă că aeronava Wizz Air era programată să ajungă la ora 18:25. Din cauza închiderii temporare a spațiului aerian de deasupra Iașiului, avionul nu a mai putut ateriza pe aeroportul din oraș și a fost direcționat către Suceava.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale din România, sistemele de supraveghere radar au detectat inițial o țintă aeriană care evolua la aproximativ 10 kilometri de granița cu Republica Moldova. Ulterior, autoritățile au anunțat că o nouă țintă aeriană a pătruns neautorizat în spațiul aerian național, venind dinspre Republica Moldova.

Incidentele au avut loc pe 31 octombrie, în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit autorităților de la Chișinău, două aparate de zbor fără pilot au intrat neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Prima dronă a pătruns în țară din direcția regiunii Odesa, Ucraina. Aparatul a fost detectat la ora 16:24, după ce a intrat din direcția localității Semionovca. Ulterior, acesta a fost identificat în zona satului Bănești, raionul Telenești.

La ora 17:14, Armata Națională a anunțat că drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova. În urma reevaluării situației de securitate, restricțiile impuse temporar în zonele de Nord și Centru ale țării au fost ridicate.

Cea de-a doua dronă a intrat în spațiul aerian național la ora 17:50, din direcția localității Mihailovka, regiunea Vinița din Ucraina. Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, aparatul s-a deplasat spre localitatea Sobor, raionul Soroca.

Ulterior, drona a fost detectată în apropierea orașului Dondușeni. La ora 18:03, aceasta a traversat zona satelor Goleni, Gordinești și Burlănești din raionul Edineț. La ora 18:12, aparatul a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, în apropierea localității Viișoara, raionul Edineț.

În aceeași după-amiază, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale din România au detectat o țintă aeriană care evolua la aproximativ 10 kilometri de frontiera cu Republica Moldova.

În urma acestei detectări, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii. Avioanele se aflau în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență despre necesitatea alertării populației din nordul județului Iași. La ora 17:04, oamenii au primit un mesaj RO-Alert.

Ulterior, alerta aeriană a fost extinsă și pentru populația județului Neamț. Autoritățile române au recomandat cetățenilor să urmărească informațiile din surse oficiale și verificate și să evite distribuirea mesajelor neverificate.

Incursiunile dronelor în spațiul aerian al Republicii Moldova s-au intensificat în ultimele luni, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Potrivit datelor prezentate de autorități, din 2022 până la 23 octombrie 2026 au fost documentate peste 100 de cazuri de încălcare a spațiului aerian național.

Armata Națională le recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă aparate de zbor suspecte sau găsesc fragmente ale acestora, să nu se apropie de ele, să nu le atingă și să nu le miște. Obiectele pot conține elemente explozive.

Oamenii sunt îndemnați să rețină locul în care au observat aparatul sau fragmentele. Să se îndepărteze la cel puțin 500 de metri și să evite utilizarea telefonului în apropierea obiectelor. Apelul la Serviciul 112 trebuie făcut după părăsirea zonei de pericol.