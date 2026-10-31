O dronă venită dinspre regiunea ucraineană Odesa a pătruns sâmbătă după-amiază în spațiul aerian al Republicii Moldova, după care a dispărut de pe radare în apropierea localității Țibirica. În România, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene la aproximativ 10 kilometri de granița cu Republica Moldova, potrivit MApN. Autoritățile au transmis mesaje RO-Alert în județele Iași și Neamț.

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că drona a intrat neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova sâmbătă, 31 octombrie, la ora 16:24.

Aparatul de zbor venea din direcția localității Semionovca, regiunea Odesa din Ucraina, și se îndrepta spre localitatea Plopi, raionul Rîbnița, în zona transnistreană.

Potrivit autorităților moldovene, drona a fost identificată în zona localității Bănești, raionul Telenești.

Din motive de securitate, la ora 16:46 a fost restricționat spațiul aerian în nordul țării, iar șase minute mai târziu a fost impusă o restricție și în zona centrală.

La ora 16:54, aparatul a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, în apropierea localității Țibirica, raionul Călărași.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale a continuat monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii instituționali.

În aceeași după-amiază, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale din România au detectat o țintă aeriană la aproximativ 10 kilometri de granița cu Republica Moldova.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii pentru verificarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru alertarea populației din zonele considerate expuse.

Au fost transmise două mesaje RO-Alert, unul pentru locuitorii din județul Iași și celălalt pentru populația din județul Neamț. Avertizările au vizat posibilitatea pătrunderii unei drone în spațiul aerian național.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 35 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.