Social Breaking news

Două avioane F-16 au decolat de la Câmpia Turzii, după alerta de dronă din Republica Moldova

Două avioane F-16 au decolat de la Câmpia Turzii, după alerta de dronă din Republica Moldova
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O dronă venită dinspre regiunea ucraineană Odesa a pătruns sâmbătă după-amiază în spațiul aerian al Republicii Moldova, după care a dispărut de pe radare în apropierea localității Țibirica. În România, două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene la aproximativ 10 kilometri de granița cu Republica Moldova, potrivit MApN. Autoritățile au transmis mesaje RO-Alert în județele Iași și Neamț.

Alertă de drone în Republica Moldova. România a ridicat avioane F-16

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că drona a intrat neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova sâmbătă, 31 octombrie, la ora 16:24.

Aparatul de zbor venea din direcția localității Semionovca, regiunea Odesa din Ucraina, și se îndrepta spre localitatea Plopi, raionul Rîbnița, în zona transnistreană.

Potrivit autorităților moldovene, drona a fost identificată în zona localității Bănești, raionul Telenești.

Facturi cu 22% mai mari la curent electric. Anunțul ministrului Energiei
Facturi cu 22% mai mari la curent electric. Anunțul ministrului Energiei
Românii cu balcoane închise nu vor plăti impozite duble. Ministrul Dezvoltării anunță modificări ale legii
Românii cu balcoane închise nu vor plăti impozite duble. Ministrul Dezvoltării anunță modificări ale legii

Din motive de securitate, la ora 16:46 a fost restricționat spațiul aerian în nordul țării, iar șase minute mai târziu a fost impusă o restricție și în zona centrală.

Drona a dispărut de pe radare

La ora 16:54, aparatul a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, în apropierea localității Țibirica, raionul Călărași.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale a continuat monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii instituționali.

drona

Dronă. Sursa foto: Facebook

În aceeași după-amiază, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale din România au detectat o țintă aeriană la aproximativ 10 kilometri de granița cu Republica Moldova.

Două avioane F-16 au decolat din România

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii pentru verificarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru alertarea populației din zonele considerate expuse.

Au fost transmise două mesaje RO-Alert, unul pentru locuitorii din județul Iași și celălalt pentru populația din județul Neamț. Avertizările au vizat posibilitatea pătrunderii unei drone în spațiul aerian național.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, de la începutul anului 2026 au fost înregistrate 35 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României.

Stiri calde

18:12 - Iarna a pus stăpânire pe Munții Bucegi. Toate traseele de altitudine din Prahova au fost închise

18:01 - Două avioane F-16 au decolat de la Câmpia Turzii, după alerta de dronă din Republica Moldova

17:51 - Regimul din Iran amenință cu un conflict global, dacă SUA și Israelul atacă din nou

17:38 - Trei zodii chinezești au parte de noroc în noiembrie. Oportunități și recunoaștere pentru acești nativi

17:25 - Mesaj RO-Alert în Iași: posibilă incursiune de drone

17:14 - Facturi cu 22% mai mari la curent electric. Anunțul ministrului Energiei

17:05 - Transalpina se închide între Rânca și Obârșia Lotrului. CNAIR interzice circulația începând de sâmbătă

16:53 - Cum au supraviețuit crocodilii asteroidului care a ucis dinozaurii. Secretul lor ține de modul de viață

HAI România!

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Proiecte speciale