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Mesaj RO-Alert în Iași: posibilă incursiune de drone

Mesaj RO-Alert în Iași: posibilă incursiune de dronedrona / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Locuitorii din Iași au primit sâmbătă un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizați despre o posibilă incursiune de drone, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Alertă de drone la Iași, sâmbătă după amiază

Oamenii din Iași au fost îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații protejate, iar în lipsa acestora, să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și pereții exteriori.

Un mesaj de avertizare RO-Alert a fost transmis sâmbătă populației din Iași, autoritățile semnalând o posibilă incursiune de drone.

Notificarea a fost încadrată drept alarmă aeriană și a inclus recomandări privind măsurile de protecție pe care oamenii ar trebui să le adopte.

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Ce se spune în alera pentri locuitorii din Iași

„Alarmă aeriană. Posibilă incursiune de drone. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, este mesajul primit de ieșeni.

Drona Shahed

Drona Shahed © Lepasik | Dreamstime.com

Avertizarea le recomandă locuitorilor să evite apropierea de ferestre și de pereții exteriori ai clădirilor, în cazul în care nu au acces la un adăpost de protecție civilă.

Autoritățile indică beciurile și spațiile special amenajate drept primele opțiuni pentru adăpostire.

Mesajul nu precizează nici zona vizată și nici durata alertei

Mesajul transmis prin sistemul RO-Alert nu precizează însă zona exactă vizată de posibila incursiune și nici cât timp urma să fie valabilă avertizarea. De asemenea, în notificare nu sunt oferite informații suplimentare despre numărul dronelor sau despre direcția din care ar putea veni acestea.

Locuitorii sunt îndemnați să respecte recomandările de siguranță transmise prin sistemul de avertizare și să își păstreze calmul.

Pentru zona județului Iași, o astfel de alertă este destul de neobișnuită, însă pentru alte județe din partea de este a României alarmele aeriene de drone au devenit ceva cotidian. Cele mai afectate sunt județele Tulcea, unde astfel de mesaje sunt aproape zilnice, și Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe.

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