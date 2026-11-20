Republica Moldova ar putea începe să fabrice pe plan intern drone, sisteme antidronă, muniție, radare și chiar vehicule blindate. Un proiect de lege care deschide calea dezvoltării unei industrii naționale de apărare a fost lansat pentru avizare pe 20 noiembrie. Inițiativa urmărește să reducă dependența de importuri, să atragă investiții și să creeze noi locuri de muncă. Ministrul Dezvoltării Economice, Claudiu Năsui, susține că neutralitatea Republicii Moldova nu trebuie confundată cu lipsa capacităților de apărare.

Potrivit oficialului, în prezent, o mare parte dintre echipamentele, munițiile, piesele de schimb și serviciile de mentenanță necesare Armatei Naționale sunt procurate din străinătate. Această dependență poate deveni o vulnerabilitate în situațiile în care lanțurile internaționale de aprovizionare sunt afectate.

Ministrul afirmă că dezvoltarea producției interne ar oferi statului mai mult control asupra aprovizionării și ar reduce riscul de a depinde exclusiv de furnizori externi.

„Atunci când te bazezi doar pe importuri de echipamente, muniție, piese de schimb sau mentenanță, depinzi de lanțurile de aprovizionare ale altora. Ce vrem noi să facem este să putem produce acasă și să avem control asupra propriei siguranțe”, a declarat Claudiu Năsui.

Lista produselor care ar putea fi realizate în Republica Moldova este extinsă. Pe lângă drone și echipamente pentru combaterea acestora, sunt vizate radarele, senzorii, camerele termice și diferite sisteme electronice.

Totodată, companiile ar putea fabrica veste antiglonț, costume de protecție, piese mecanice și componente pentru echipamente militare. Proiectul deschide posibilitatea dezvoltării unor programe informatice pentru sisteme autonome de apărare, dar și a tehnologiilor de comandă și control.

Așadar, inițiativa nu vizează doar producerea armamentului propriu-zis. Ea include și domenii precum ingineria, cercetarea, electronica, securitatea cibernetică și dezvoltarea tehnologiilor moderne.

Un alt obiectiv al proiectului este atragerea investițiilor în economia Republicii Moldova. Autoritățile mizează pe dezvoltarea unor întreprinderi specializate, care ar putea produce atât pentru necesitățile interne, cât și pentru piețele externe, în condițiile respectării legislației.

Ministrul consideră că Republica Moldova are posibilitatea să intre în lanțurile internaționale de aprovizionare. De asemenea să stabilească parteneriate cu industria de apărare din spațiul euroatlantic.

„Pentru Moldova asta va însemna nu doar mai multe investiții și locuri de muncă, ci și oportunități mai multe și mai diverse de carieră și de antreprenoriat pentru moldoveni”, a afirmat Claudiu Năsui.

Fabricarea produselor destinate apărării nu va fi permisă oricărei întreprinderi. Companiile interesate vor trebui să obțină autorizații speciale și să respecte cerințe stricte privind producția, circulația și comercializarea acestor echipamente. De asemenea, investițiile în acest sector vor trece printr-un mecanism de evaluare și aprobare. Proiectele vor fi examinate de un consiliu din care vor face parte reprezentanți ai mai multor instituții ale statului.

Autoritățile urmăresc astfel să stabilească un cadru de control asupra activităților din industria de apărare și să se asigure că producția și comercializarea echipamentelor respectă prevederile legale.

Unul dintre argumentele invocate de ministrul Dezvoltării Economice este că statutul constituțional de neutralitate nu împiedică dezvoltarea capacităților naționale de apărare.

Claudiu Năsui a criticat interpretările potrivit cărora neutralitatea ar presupune ca Republica Moldova să nu dispună de o industrie proprie în acest domeniu. Oficialul a făcut referire la Elveția, stat neutru care are o industrie de apărare dezvoltată.

„Știu că propaganda pro-rusă ar vrea să rămânem cât mai lipsiți de apărare. Folosesc minciuna că neutralitatea înseamnă să fim dezarmați. E fals. Elveția este foarte neutră și are o mare industrie de apărare. A fi neutru nu înseamnă să fii lipsit de apărare sau de industrie de apărare. Neutralitatea nu înseamnă să stai pasiv când îți survolează drone militare deasupra capului”, a declarat ministrul.

Acesta a mai precizat că producția și comercializarea echipamentelor vor trebui să respecte Constituția Republicii Moldova.

Lansarea proiectului de lege are loc pe fondul îngrijorărilor provocate de incursiunile repetate ale dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Premierul Vasile Tofan a atras anterior atenția asupra riscurilor pe care le presupun aceste incidente și asupra posibilității producerii unor tragedii. Șeful Executivului a cerut accelerarea procesului de adoptare a legii privind dezvoltarea industriei de apărare. Solicitarea a fost făcută la ședința Guvernului din această săptămână, desfășurată la o zi după ce șapte drone au pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova. Unele dintre acestea au survolat inclusiv capitala, iar mai multe aparate au fost găsite ulterior la sol.