Mii de oameni au ieșit sâmbătă pe străzile Lisabonei, în Portugalia, pentru a protesta față de creșterea costului vieții, salariile mici și dificultățile tot mai mari de a găsi locuințe accesibile, potrivit Reuters.

Manifestația, organizată de cea mai mare confederație sindicală din țară, CGTP, s-a desfășurat în ciuda ploii torențiale, iar participanții au cerut majorarea salariilor și pensiilor și reducerea cheltuielilor pentru trai.

Protestul reflectă nemulțumirile legate de presiunea exercitată de prețurile alimentelor, energiei și locuințelor asupra bugetelor familiilor portugheze.

Organizatorii au solicitat intervenția autorităților pentru a îmbunătăți nivelul de trai, într-o perioadă în care accesul la locuințe a devenit tot mai dificil, în special pentru tineri.

CGTP, cea mai mare federație sindicală din Portugalia, a cerut majorarea salariilor și pensiilor, reducerea prețurilor la bunurile și serviciile esențiale și adoptarea unor măsuri care să limiteze costurile locuințelor. Potrivit organizației, la marș au participat câteva mii de persoane, însă poliția nu a comunicat o estimare oficială a numărului de manifestanți.

Protestatarii au traversat două dintre principalele bulevarde ale capitalei, purtând umbrele și pelerine de ploaie. Nemulțumirile au vizat în special creșterea cheltuielilor cotidiene, pe care mulți angajați spun că nu o mai pot acoperi din veniturile actuale.

Manuel Gomes, un muncitor în fabrică în vârstă de 44 de ani, a declarat pentru Reuters că oamenii muncesc mai mult, au cheltuieli tot mai mari și nu mai dispun de suficienți bani pentru traiul de zi cu zi. Acesta a criticat politicile guvernului de centru-dreapta, despre care consideră că au contribuit la agravarea situației.

„Salariile noastre sunt mici, prețurile motorinei și benzinei continuă să crească, la fel și costurile locuințelor și toate celelalte. Trebuie să schimbăm această situație”, a afirmat Gomes.

Datele citate de Reuters arată că veniturile medii anuale din Portugalia, în 2025, s-au situat cu 37% sub media Uniunii Europene, potrivit Eurostat. În octombrie, inflația a ajuns la 3,8%, creșterea fiind influențată de prețurile alimentelor și energiei, în contextul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu.

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Evoluția prețurilor afectează puterea de cumpărare și amplifică presiunea asupra gospodăriilor, în special asupra celor cu venituri reduse, care alocă o proporție mai mare din buget pentru cheltuielile de bază.

Accesul la locuințe reprezintă una dintre cele mai mari probleme economice și sociale din Portugalia. Potrivit informațiilor relatate de Reuters, prețurile proprietăților s-au dublat față de 2017, iar chiriile pentru contractele noi au ajuns, de asemenea, aproape de nivelul dublu din perioada de referință.

Creșterea costurilor imobiliare afectează în mod deosebit tinerii, pentru care achiziționarea unei locuințe sau găsirea unei chirii accesibile a devenit tot mai dificilă.

Luis Russo, un tehnician IT pensionat, în vârstă de 66 de ani, a participat la manifestație pentru a cere pensii mai mari și măsuri împotriva speculațiilor de pe piața închirierilor. Acesta a acuzat guvernul că favorizează interesele marilor grupuri în detrimentul populației.

Manifestația de la Lisabona se înscrie într-un val mai larg de proteste din mai multe țări europene, generate de creșterea costurilor de trai și de dificultățile privind accesul la locuințe. În Portugalia, nemulțumirile legate de piața imobiliară au fost exprimate și în săptămânile precedente, inclusiv prin acțiuni ale activiștilor pentru dreptul la locuință în Lisabona și Porto.

Protestul de sâmbătă a adus din nou în prim-plan cererile privind creșterea veniturilor, reducerea costurilor pentru bunurile esențiale și intervenția autorităților în problema locuințelor.