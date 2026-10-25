Republica Moldova ar putea intra în industria de producție a dronelor interceptoare, după ce mai mulți investitori și-ar fi manifestat interesul pentru acest sector. Premierul Vasile Tofan spune că specialiștii locali au competențe care ar permite fabricarea unor echipamente complexe. Deocamdată, Guvernul lucrează la legea care ar reglementa domeniul, iar investițiile nu au fost confirmate prin proiecte concrete.

Subiectul a fost abordat în cadrul podcastului realizat de Nicolae Chicu. Întrebat dacă există companii dispuse să investească în acest domeniu, șeful Guvernului a răspuns afirmativ.

Tofan susține că Republica Moldova are specialiști în inginerie electrică și mecanică, precum și experiență în asamblarea echipamentelor. Aceste competențe ar putea fi valorificate pentru fabricarea unor produse tehnologice avansate.

Premierul nu a prezentat însă numele companiilor interesate, valoarea potențialelor investiții sau un calendar pentru lansarea producției.

Înainte de deschiderea unor unități de producție, autoritățile trebuie să stabilească regulile după care vor funcționa companiile din industria de apărare. Guvernul pregătește un proiect de lege care urmează să fie transmis spre avizare.

Premierul a atras atenția că Republica Moldova nu va putea realiza toate etapele de producție pe plan intern. Dezvoltarea sectorului ar putea necesita colaborări cu parteneri externi.

„Acum suntem la faza de a lucra la această lege care trebuie să meargă în avizare. Evident că nu vom putea face totul aici”, a declarat Vasile Tofan.

Prin urmare, interesul investitorilor nu înseamnă că producția a început deja. Lansarea unor asemenea proiecte va depinde de cadrul legal și de concretizarea planurilor anunțate.

Posibilitatea fabricării de echipamente militare ridică și întrebări legate de statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Premierul consideră că acesta nu ar trebui să împiedice dezvoltarea sectorului.

Tofan a dat drept exemple Austria, Elveția, Suedia și Finlanda, țări care au dezvoltat industrii de apărare. În opinia sa, producția locală ar putea aduce beneficii economice și ar contribui la consolidarea capacităților de protecție ale țării.

„Trebuie să producem aici, și dacă asta e aliniat cu interesele noastre și creează locuri de muncă, generează exporturi și mai ales ne permite să ne protejăm pe noi, mi se pare un lucru absolut normal să o facem”, a afirmat premierul.

Tofan a respins ideea că dezvoltarea unei fabrici de drone ar trebui abandonată de teama unei eventuale reacții a Rusiei. El a comparat acest risc cu temerile legate de cooperarea energetică dintre Republica Moldova și Ucraina.

„Părerea mea este că trebuie să mergem înainte, nu trebuie să ne facem nicio aluzie și să ne temem și de umbra noastră, că iată dacă aducem gaz ucrainean, potențial bombardează rușii, că facem o fabrică, bombardează rușii”, a declarat șeful Guvernului.

Premierul a susținut că Republica Moldova trebuie să investească în economie și să își dezvolte capacitățile de apărare, în loc să renunțe la asemenea inițiative din cauza amenințărilor.

„Acum noi putem sta cu capul aplecat de teamă și că nu se va întâmpla nimic sau să investim, să dezvoltăm economia și inclusiv industria de apărare, că suntem la nivelul 0”, a adăugat Tofan.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat anterior că țara ar putea ajunge să producă nu doar drone, ci și muniții sau alte echipamente militare. O asemenea posibilitate depinde însă de adoptarea legislației necesare.