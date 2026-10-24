Politica

Drona căzută în Telenești era de tip „Gerań-4” și avea o încărcătură explozivă de 52 de kilograme. Aceasta a fost detonată controlat

Drona căzută în Telenești era de tip „Gerań-4” și avea o încărcătură explozivă de 52 de kilograme. Aceasta a fost detonată controlatSursa foto: Poliția Republicii Moldova
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Drona descoperită vineri, 23 octombrie, în apropierea satului Chiștelnița, raionul Telenești, era de tip „Gerań-4”, cu propulsie turbo-reactivă. Specialiștii Poliției au găsit la aproximativ cinci metri de aparat și partea de luptă, care cântărea 52,4 kilograme. Încărcătura explozivă a fost evacuată și nimicită printr-o explozie controlată, cu sprijinul geniștilor Armatei Naționale. 

Specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției au examinat aparatul de zbor fără pilot descoperit în extravilanul satului Chiștelnița. În urma verificărilor, aceștia au stabilit că drona este de tip „Gerań-4” și este dotată cu propulsie turbo-reactivă. La aproximativ cinci metri de aparat a fost găsită și partea de luptă. Aceasta prezenta un pericol major din cauza caracteristicilor explozive.

„La aproximativ 5 metri de acesta a fost depistată partea de luptă, de tip termobaric, cu efect prin schije, cu o masă totală de 52.4 kg”, a anunțat Poliția.

Descoperirea a impus intervenția specialiștilor pentru eliminarea riscului. Încărcătura a fost evacuată și transportată în condiții de siguranță. Ulterior, experții Poliției, cu sprijinul geniștilor Armatei Naționale, au efectuat nimicirea controlată a acesteia. Intervenția a urmărit prevenirea unei eventuale explozii necontrolate și protejarea populației din zonă.

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Dronă rusească, Telenești

Sursa foto: Poliția Republicii Moldova

Drona a căzut la câteva sute de metri de casele oamenilor

Aparatul de zbor a fost descoperit vineri, 23 octombrie, în apropierea satului Chiștelnița, din raionul Telenești. Acesta se afla pe un câmp, la aproximativ 200-300 de metri de localitate, potrivit primarului Alexandru Isac.

Edilul a declarat că localnicii au auzit și au observat drona în aer. Ulterior, aparatul s-ar fi izbit de un copac și ar fi căzut la sol.

Potrivit primarului, în momentul căderii nu s-a auzit nicio bubuitură. Aparatul a ajuns pe câmp, în apropierea locuințelor, fără ca incidentul să provoace, potrivit informațiilor preliminare, victime.

Poliția a intervenit după ce a fost alertată de un localnic. Zona a fost izolată pentru a preveni eventualele pericole și pentru a permite examinarea aparatului.

Descoperirea încărcăturii explozive a arătat că drona reprezenta un risc chiar și după ce s-a prăbușit. Intervenția specialiștilor a fost necesară pentru îndepărtarea și neutralizarea acesteia în condiții de siguranță.

Armata a urmărit drona în spațiul aerian al Republicii Moldova

Incidentul din Chiștelnița a fost precedat de detectarea unui aparat de zbor fără pilot care a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, drona a intrat în spațiul aerian al țării din direcția localității Verhnia Slobidka, din regiunea Vinița, Ucraina.

Aparatul a fost detectat de sistemele de monitorizare la ora 13:59. La ora 14:10, acesta a dispărut de pe ecrane în apropierea localității Pepeni, din raionul Sângerei.

Două minute mai târziu, la ora 14:12, drona a reapărut pentru scurt timp pe sistemele de monitorizare. Ulterior, a dispărut din nou, în apropierea satului Meșeni, din raionul Rezina.

Autoritățile au comunicat aceste date în legătură cu incidentul din 23 octombrie. Traseul indicat de sistemele militare arată că aparatul a traversat mai multe zone ale țării înainte de a dispărea de pe ecrane.

Drona FP-1

Drona FP-1 / sursa foto: captură video

Republica Moldova expulzează un diplomat rus după incident

După prăbușirea dronei, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău va fi declarat persona non grata.

Diplomația moldovenească a condamnat incidentul și l-a calificat drept o încălcare gravă a suveranității și securității țării. Ministerul a avertizat că asemenea situații pun în pericol siguranța cetățenilor.

Autoritățile de la Chișinău au cerut Federației Ruse să înceteze acțiunile care amenință securitatea regională și viețile oamenilor. Expulzarea diplomatului a fost anunțată drept măsură de răspuns.

Ministerul Afacerilor Externe a legat riscurile generate de astfel de incidente de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Peste 100 de drone și rachete au survolat teritoriul Republicii Moldova

Ministerul Apărării anunță că, de la începutul războiului din Ucraina, 102 aparate de zbor, inclusiv drone și rachete, au survolat teritoriul Republicii Moldova.

Unele dintre acestea au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Incidentele au ridicat în repetate rânduri probleme privind securitatea spațiului aerian și protecția populației.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să nu se apropie de dronele căzute, de fragmentele acestora sau de alte obiecte suspecte. Acestea nu trebuie atinse sau deplasate, deoarece pot conține încărcături explozive.

„Poliția îndeamnă, în continuare, cetățenii să nu se apropie și să nu atingă obiecte sau fragmente suspecte. Apelați 112 în cazul depistării acestora”, a transmis instituția.

Poliția precizează că orice obiect suspect trebuie lăsat neatins, iar autoritățile trebuie anunțate imediat. Intervenția specialiștilor este esențială pentru evaluarea pericolului și eliminarea riscurilor în condiții de siguranță.

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