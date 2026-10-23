Republica Moldova va expulza un diplomat rus, ca măsură de răspuns la incidentul produs pe 23 octombrie. Decizia a fost anunțată de Ministerul Afacerilor Externe, care consideră că prăbușirea dronei reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării.

„Acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității și securității Republicii Moldova și reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței cetățenilor. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și demonstrează, încă o dată, riscurile generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, a transmis MAE.

Diplomația de la Chișinău solicită Federației Ruse să înceteze acțiunile care pot pune în pericol securitatea regională și viața oamenilor. În acest context, autoritățile au decis să declare persona non grata un angajat al misiunii diplomatice ruse.

„Republica Moldova solicită Federației Ruse să înceteze acțiunile care pun în pericol securitatea regională și viețile oamenilor. În acest context, drept măsură de răspuns, un colaborator al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău va fi declarat persona non grata”, a precizat instituția.

Aparatul de zbor a fost descoperit pe 23 octombrie, în apropierea unei locuințe din satul Chiștelnița, raionul Telenești. Poliția a intervenit după ce a fost alertată de un localnic și a securizat zona.

Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Primarul localității a declarat pentru Teleradio-Moldova că oamenii au observat drona în timp ce aceasta se afla în aer. Ulterior, aparatul s-ar fi izbit de un copac și ar fi căzut pe un câmp.

Incidentul readuce în atenție riscurile generate de războiul din Ucraina pentru securitatea Republicii Moldova. În repetate rânduri, drone și alte aparate de zbor au ajuns în spațiul aerian al țării sau au fost descoperite după ce s-au prăbușit pe teritoriul acesteia.

În aceeași zi, Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale a detectat un aparat de zbor fără pilot care a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Apărării, la ora 13:59, aparatul a fost observat venind din direcția localității Verhnia Slobidka, din regiunea Vinița, Ucraina.

La ora 14:10, drona a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Pepeni, raionul Sângerei. Două minute mai târziu, la ora 14:12, aceasta a reapărut pentru scurt timp pe ecrane.

Ulterior, aparatul a dispărut din nou din sistemele de supraveghere, de această dată în apropierea satului Meșeni, raionul Rezina.

Autoritățile au prezentat aceste date în contextul incidentului din 23 octombrie. Informațiile disponibile nu stabilesc însă, prin ele însele, toate detaliile privind traseul dronei și legătura exactă dintre detectarea aparatului și prăbușirea acestuia în Chiștelnița.

Ministerul Apărării anunță că, de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, 102 aparate de zbor, inclusiv drone și rachete, au survolat teritoriul Republicii Moldova.

Unele dintre acestea au căzut și au explodat pe teritoriul țării. Incidentele au determinat autoritățile să monitorizeze situația și să avertizeze populația cu privire la pericolele reprezentate de aparatele de zbor și de fragmentele acestora.

Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de dronele căzute, de resturile acestora sau de alte obiecte suspecte. Oamenii sunt îndemnați să nu atingă asemenea obiecte și să anunțe imediat autoritățile.