Republica Moldova. O dronă a fost descoperită la sol, în apropierea satului Chiștelnița, din raionul Telenești, la câteva sute de metri de locuințele oamenilor. Aparatul de zbor ar fi fost observat de localnici înainte să se lovească de un copac și să cadă pe un câmp.

Primarul localității Chiștelnița, Alexandru Isac, a declarat pentru Teleradio-Moldova că aparatul de zbor a ajuns pe un câmp, la aproximativ 200-300 de metri de localitate. Potrivit acestuia, drona nu a provocat o bubuitură în momentul căderii.

Edilul a precizat că oamenii au auzit aparatul și l-au observat în aer. Ulterior, acesta s-ar fi izbit de un copac și ar fi căzut la sol. Autoritățile au intervenit, iar zona a fost izolată pentru a preveni eventualele riscuri.

„Mă aflu la fața locului, este comisarul poliției, nimeni nu s-a atins de dronă, poliția a încercuit zona și așteptăm specialiștii de la Chișinău să vină să o ridice. Aparatul de zbor s-a auzit, oamenii l-au văzut, apoi s-a atins de un copac și a căzut la o sută de metri, fără bubuituri. Față de localitate, a căzut undeva la 200-300 de metri, în câmp. Situația e liniștită, cetățenii sunt liniștiți, știu ce acțiuni trebuie să întreprindă în asemenea cazuri”, a declarat Alexandru Isac pentru Teleradio-Moldova.

Poliția a fost alertată de un localnic. Oamenii legii au securizat perimetrul și au restricționat accesul în zona în care a fost găsită drona.

Specialiștii Secției tehnico-explozive urmează să examineze aparatul de zbor. Aceștia vor stabili natura acestuia și circumstanțele în care a ajuns la sol.

Până la finalizarea verificărilor, autoritățile nu au prezentat concluzii privind proveniența dronei sau scopul zborului.

Poliția le recomandă cetățenilor să nu se apropie de dronele căzute, de fragmentele acestora sau de alte obiecte suspecte. Oamenii sunt îndemnați să nu atingă astfel de obiecte și să anunțe imediat autoritățile.

Incidentul din Chiștelnița vine după ce, vineri, 23 octombrie, Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale a detectat un aparat de zbor fără pilot care a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile militare, aparatul a intrat în spațiul aerian al țării din direcția localității Verhnia Slobidka, din regiunea Vinița, Ucraina.

La ora 13:59, drona a fost detectată de sistemele de monitorizare. La ora 14:10, aceasta a dispărut de pe ecrane în apropierea localității Pepeni, din raionul Sângerei.

Aparatul a reapărut pentru scurt timp pe sistemele de monitorizare, la ora 14:12. Ulterior, a dispărut din nou, în apropierea satului Meșeni, din raionul Rezina.

Autoritățile nu au prezentat, în informațiile citate, o confirmare că aparatul detectat de sistemele militare este aceeași dronă descoperită ulterior la sol în Chiștelnița. Circumstanțele incidentului din Telenești urmează să fie stabilite de specialiști.

Cu aproximativ o săptămână în urmă, un alt aparat de zbor fără pilot a căzut și a explodat pe un câmp din nordul Republicii Moldova. Incidentul s-a produs în apropierea localității Codrenii Noi, în direcția satului Scăieni, din raionul Dondușeni.

Potrivit informațiilor prezentate atunci, aparatul ar fi pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării înainte să ajungă la sol.

Incidentele au readus în atenție riscurile generate de războiul din Ucraina pentru securitatea Republicii Moldova. Atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene, inclusiv în zone apropiate de frontiera moldovenească, au fost urmate în repetate rânduri de alerte și incidente legate de survolarea spațiului aerian național.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a condamnat atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei. Inclusiv pe cele desfășurate în apropierea frontierei Republicii Moldova.

Potrivit Ministerului Apărării, de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de peste 100 de ori de aparate de zbor fără pilot.