Republica Moldova. Patru cazuri de survolare neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova au fost înregistrate în noaptea de 15 spre 16 octombrie, pe fondul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Aparatele de zbor au intrat în spațiul aerian național din direcția Ucrainei și au părăsit ulterior teritoriul țării. Unul dintre aparate a survolat de două ori spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona raionului Ștefan Vodă.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că drona detectată în această zonă era de origine rusească. Aparatul a fost identificat de sistemele Armatei Naționale, dar nu a putut fi interceptat. De la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de 99 de ori de aparate de zbor fără pilot, potrivit Ministerului Apărării.

Potrivit Centrului Operații Aeriene al Armatei Naționale, primul obiect aerian a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 23:02. Acesta venea din direcția localității Timcovo, regiunea Odesa, și se îndrepta spre Ivanovca.

La ora 23:20, aparatul a părăsit spațiul aerian național prin zona localității Bronit, din regiunea Moghiliov-Podolsc, Ucraina.

Al doilea aparat de zbor fără pilot a fost detectat la ora 03:37. Acesta venea din direcția localității Starocazacie, Ucraina, și se îndrepta spre Tudora, Republica Moldova. Un minut mai târziu, la ora 03:38, aparatul a părăsit spațiul aerian național pe aceeași traiectorie.

Cel de-al treilea caz a fost înregistrat la ora 03:46, pe direcția Moghiliov-Podolsc – Otaci. La ora 03:48, obiectul aerian a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin zona localității Hădărăuți, raionul Ocnița.

Al patrulea aparat de zbor fără pilot a fost detectat la ora 05:59, pe direcția Starocazacie – Căplani. La ora 06:00, acesta a părăsit spațiul aerian național în direcția localității Olănești.

Nouă minute mai târziu, la ora 06:09, aparatul a survolat din nou teritoriul Republicii Moldova, prin localitatea Purcari, raionul Ștefan Vodă.

Un minut mai târziu, drona a părăsit spațiul aerian național prin localitatea Dnestrovsc, din regiunea transnistreană. Ulterior, s-a îndreptat spre localitatea Gradenițî din Ucraina.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a confirmat că drona care a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona raionului Ștefan Vodă, era de origine rusească. Potrivit oficialului, aparatul a fost detectat de sistemele Armatei Naționale, însă nu a putut fi interceptat.

Ministrul a declarat că drona s-a aflat în spațiul aerian al Republicii Moldova timp de opt minute. Aceasta a survolat raionul Ștefan Vodă în timpul atacurilor rusești asupra regiunii Odesa.

„Este cu siguranță o aeronavă a Federației Ruse. Apariția sa este legată de atacurile din regiunea Odesa, care au avut loc pe parcursul nopții. Această aeronavă a survolat, de asemenea, spațiul nostru aerian”, a declarat Anatolie Nosatîi.

Întrebat despre tipul dronei și dacă aceasta avea motor cu reacție, ministrul nu a oferit detalii tehnice. El a explicat că aparatul nu a căzut pe teritoriul Republicii Moldova și, prin urmare, nu a putut fi examinat.

„Orice aeronavă aflată în spațiul nostru aerian reprezintă un pericol și o amenințare la adresa securității naționale, precum și a vieții și sănătății oamenilor”, a subliniat ministrul Apărării.

Anatolie Nosatîi a condamnat, de asemenea, atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, inclusiv cele desfășurate în apropierea frontierei Republicii Moldova.

De la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de 99 de ori de aparate de zbor fără pilot, potrivit Ministerului Apărării.