Republica Moldova. Controversatul afacerist Arcadie Topalo, condamnat anterior şi cercetart din nou într-un dosar de evaziune fiscală, vrea să se căpătuască cu peste 9.200.000 de lei (cca 455.000 euro) de la întreprinderea Alimentarmaş SA, aflată de 19 ani în inslovenţă.

Întreprinderea Invensis soft SRL, care aparţine lui Arcadie Topalo, a solicitat în instanţă suma respectivă. Totodată, Invensis soft se regăseşte printre creditorii Alimentarmaş, cu o creanţă de 7 301 357 de lei. Dacă instanţa îi va da câştig de cauză, firma lui Topalo ar putea să ajungă proprietara pachetului majoritar de acţiuni al fostei uzine

Situată în zona industrială a Chişinăului, în apropierea unor noduri importante de infrastructură, fosta uzină Alimentarmaş rămâne a fi foarte atractivă pentru afacerişti. Întreprinderea se întinde pe un teritoriu de peste şase hectare. Doar blocul administrativ are peste 5000 metri pătraţi. Iar spaţiile comerciale şi de producere se întind peste 38 de mii de metri pătraţi.

La moment, acţiunile SA Alimentarmaş sunt repartizate în felul următor: puţin peste 30 % o reprezintă cota statului, 40 la sută aparţin întreprinderii ICS Activrecargado SRL (asociat unic - Frumoss Proiectare SRL, din România), 8 la sută din acţiuni sunt împărţite de 7 persoane juridice, iar restul 21 % se află în proprietatea a peste 2500 de persoane fizice.

Procesul de insolvenţă a început în decembrie 2007, la solicitarea lui Iurie Kontievskii, un afacerist din anturajul lui Veaceslav Platon. Motivul fiind incapacitatea totală de plată şi imposibilitatea de achitare a datoriilor de 7 milioane de lei.

În februarie 2022, societatea comercială Invensis soft SRL a cumpărat creanţa de 7 301 357 de la Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS), formată după intrarea întreprinderii în insolvabilitate. Iar în februarie 2025 întreprinderea lui Arcadie Topalo s-a adresat în instanţă cu pretenţii pecuniare către Alimentarmaş de 9 221 614 de lei, sub pretextul de dobânzi pentru întârziere.

Astfel, în doar trei ani de la cumpărarea creanţei, Invensis soft pretinde o sumă cu aproape două milioane de lei mai mare decât creanţa pe care a procurat-o. În total, Topalo pretinde de la Alimentarmaş 16.493.767 lei (818.248 euro). Invensis soft susţine că are dreptul la 0,1 % din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere a achitării datoriei.

Mai pe scurt, întreprinderea lui Topalo a cumpărat creanţa de la CNAS. A lăsat să treacă trei ani, apoi a cerut să-i fie achitate dobânzile pentru întârziere începând cu ziua semnării contractului cu CNAS. Adică a solicitat restituirea datoriei de la Alimentarmaş începând chiar din ziua semnării contractului de preluare a creanţei.

Solicitat de EvZ, Dionis Pascari, avocatul Invensis soft a refuzat să facă declaraţii, pe motiv că se grăbeşte.

Conform Legii cu privire la insolvabilitate, după deschiderea procedurii de insolvenţă, toate urmăririle silite și plățile individuale către creditori sunt suspendate. Altfel spus, debitorul nu poate efectua nicio plată directă și preferențială către un creditor al masei debitoare în afara cadrului procedurii prevăzute de această lege. Lichidatorul are obligația legală de a administra fondurile debitorului și de a efectua plăți numai în condițiile și ordinea stabilite de Legea insolvabilității.

Sumele aflate în contul de acumulare pot fi utilizate exclusiv pentru satisfacerea creanțelor creditorilor și nu pot fi folosite în alte scopuri, iar lichidatorul va distribui aceste sume către creditori doar în ordinea de prioritate prevăzută de lege.

Potrivit CNAS, calcularea penalităţilor pentru întârziere în sistemul public de asigurări sociale nu este prevăzută în contractul de cesiune cu Invensis soft SRL . Prin contract a fost cesionat, țintit, creanța de bază și penalităţi. Şi nici de cum atribuțiile instituționale ale Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Conform articolului 116 din Legea insolvabilităţii , nicio dobîndă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială nu se adaugă creanţelor născute ulterior datei deschiderii procedurii generale şi nici procedurii simplificate a falimentului.

Iar pentru că prevederea respectivă nu-i dă nicio şansă de câştig lui Arcadie Topalo, avocaţii săi au solicicitat ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate.

Nichita Ipate, reprezentantul debitorului Alimentarmaş SA, a declarat pentru EvZ că anterior Curtea Constituţională s-a expus asupra articolului 116 din Legea insolvabilităţii. Iar avocatul lichidatorului, Ştefan Topal, care ar trebui să fie de partea întreprinderii, a acceptat demersul Invensis soft.

„Nu este decât o metodă de tergiversare. Anterior, patru judecători din instanţa respectivă au refuzat să examineze cererea Invensis soft pe motiv că ţine de competenţa instanţei de insolvabilitate. Iar judecătorul Galuşceac a acceptat. Se formează impresia că au tot încercat până au dat de judecătorul potrivit”, a declarat Ipate.

Avocatul Ştefan Topal a refuzat să facă declaraţii. „Nu am mandat ca să vorbesc cu voi”, a declarat apărătorul.

SRL ROSE A.C., o întreprindere din România, care intenţiona să deschidă în Republica Moldova o uzină de reciclare a deşeurilor. În care, pe lângă investiţiile româneşti, a decis ca să achite suma de 8,6 milioane de lei, banii pe care Alimentarmaş îi datora firmelor lui Arcadie Topalo și din cauza cărora nu putea ieși din procesul de insolvabilitate.

Ulterior, în afacere au fost atraşi şi alţi moldoveni, inclusiv Albert Puiu, care au creditat la greu SRL ROSE A.C. Unii chiar au vândut imobile pentru a se putea asocia cu antreprenorii din România. Iar alţii s-a împrumutat.

Însă fostul administrator de insolvenţă de la Alimentarmaş, Veaceslav Timotin, la care i-a fost retrasă autorizaţia de administrator autorizat, a depus o plângere la CNA, prin care antreprenorul din România s-a ales la Chişinău cu un dosar pentru spălare de bani.

De fapt, „greşeala” antreprenorului din România pare a fi că a atins la greu interesele lui Arcadie Topalo.

O altă „crimă” a întreprinderii din România este că a avut imprudenţa să cumpere activele unei firme inclusă în lista persoanelor asociate controversatului afacerist Veacelav Platon. Firmă pentru care oamenii de afaceri din România au primit de la statul Republica Moldova un certificat (cazier juridic), prin care li se garanta că întreprinderea nu are probleme penale.

Acum, cu această umbră rămasă de la Platon, antreprenorul din România este şantajat pentru a renunţa la cota parte de 40 la sută din întreprinderea Alimentarmaş.

Fără suport probatoriu întreprinderea lui Topalo vrea să încaseze de la Alimentarmaş peste nouă milioane de lei. Contrar prevederilor legislaţiei. Am depus o cerere ca SRL ROSE A.C. să fie atrasă în proces în calitate de intervenient accesoriu. Deoarece oferta noastră este împiedicată şi de acest dosar. Deoarece drepturile ROSE A.C. tot sunt afectate. Prin adresarea la Curtea Constituţională vedem iarţşi o tentativă de tergiversare, de a întinde timpul, de a crea obstacole pentru Alimentarmaş ca să iasă din insolvabilitate”, a declarat pentru EvZ Albert Puiu, reprezentantul din Republica Moldova al SRL ROSE A.C.

Arcadie Topalo este proprietarul unei reţele de magazine de electrocasnice. Potrivit portalului anticoruptie.md, în anul 2017, Arcadie Topalo a fost condamnat pentru spălare de bani la 5 ani de închisoare, cu suspendare. Iar pentru evaziune fiscală și pseudo-activitatea de întreprinzător a fost amnistiat.

Sentința a fost pronunțată după ce s-a demonstrat că afaceristul a înființat mai multe companii pe numele unor persoane interpuse și a prejudiciat statul cu 37 de milioane de lei. Întreg procesul a fost marcat de decizii surprinzătoare. După ce și-a recunoscut parțial vina și înainte ca magistrații să pronunțe sentința, Topalo a plătit paguba incriminată. Mai mult, comportamentul procurorului de caz, Vitalie Busuioc, a fost obiectul unei anchete de serviciu, iar Colegiul de Disciplină și Etică l-a găsit vinovat de abateri disciplinare.,scrie portalul anticoruptie.md.

Busuioc a transmis dosarul în judecată în data de 9 noiembrie 2016, la trei ani de la inițierea urmăririi penale. Topalo era învinuit de „crearea unui grup criminal organizat în scopul comiterii infracţiunilor de pseudo-activitate de întreprinzător, evaziune fiscală a întreprinderilor şi spălării banilor în proporţii deosebit de mari”. La început, a stat și după gratii două luni, de la 7 octombrie 2016 până la 6 decembrie a aceluiași an.

Cel mai exploziv episod investigat de presă este vânzarea secretă a Uzinei Topaz din Chișinău. Afacerea s-a făcut în secret, la Moscova. Uzina Topaz și terenurile aferente, peste cinci hectare, au fost vândute pe bani mărunți, beneficiarul devenind o companie din Rusia, care ar fi controlată de Arcadie Topalo.

Uzina a fost vândută cu aproape 16 milioane de euro companiei „Business Broker Finance" (БИЗНЕС БРОКЕР ФИНАНС), administrată de rusul Denis Ipolitov. În spatele căruia ar sta de fapt Arcadie Topalo. Uzina Topaz este afiliată corporației ruse de stat Rostec.

Valoarea reală a uzinei ar depăși 40 de milioane de euro, deși a fost vândută pentru 16 milioane.

La 4 septembrie 2026, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că, de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), ar fi deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 17 milioane de lei. Este vorba despre fimele holdingului lui Topalo.

Conform informațiilor publicate de SFS, în cursul anului 2025, mai multe companii din Chișinău ce activează în domeniul importului și comercializării mărfurilor electronice ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.

În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza investigată. Totodată, în urma acțiunilor desfășurate, două persoane – administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate – au fost reținute…”, anunța SFS.

Într-un clip video distribuit de SFS apar capturi de ecran ale unor conversații în care se discută despre distrugerea unor documente care i-ar putea compromite.