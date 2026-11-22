Republica Moldova. Luptătorul de arte marțiale mixte Valeriu Mircea, supranumit „Lupul singuratic”, a pierdut meciul pentru titlul vacant al categoriei ușoare (70,3 kg) din cadrul promoției poloneze KSW.

Acesta este al zecelea eşec al luptătorului din cariera sa.

După înfrângerea suportată, Valeriu Mircea a fost consolat de soţia sa, renumita sportivă Anastasia Nichita, vicecampioană olimpică. Aceasta a postat pe reţele un mesaj de susţinere, însoţit de fotografii de familie.

În mesajul de susţinere, Anastasia Nichita declară că este mândtă de soţul ei, care devine mai puternic după fiecare luptă. Chiar dacă este înfrânt.

„Nu toate luptele se termină așa cum ne dorim... De data aceasta, Valeriu nu a reușit să obțină victoria, dar eu știu cine este el, știu cât a muncit, cât suflet pune în tot ceea ce face și știu de ce este capabil.

Știu că, de fiecare dată, va reveni mai puternic, așa cum a făcut-o și până acum. Sunt mândră de el, indiferent de rezultat! Există lucruri mult mai importante decât o victorie. Cel mai important este să fim sănătoși, să fim împreună și să avem puterea de a merge mai departe. Restul se construiește și se câștigă în timp.

Vă mulțumim din suflet tuturor celor care ați fost alături de noi, care ne-ați trimis mesaje, gânduri bune și ne-ați susținut. Contează mai mult decât vă imaginați! Capul sus! Cele mai frumoase victorii încă urmează”, a scris Anastasia Nichita pe reţele.

În confruntarea principală a galei XTB KSW 123, desfășurată sâmbătă seara la Szczecin, Polonia, Valeriu Mircea a cedat prin decizie unanimă în fața experimentatului luptător local Marcin Held.

Partida a durat toate cele cinci runde regulamentare și a fost extrem de disputată. Totuşi, sportivul din Polonia reușit să își impună jocul și să îi convingă pe arbitri, care au acordat scorurile de 48-47, 48-47 și 49-46 în favoarea sa.

Astfel, Marcin Held a câştigat centura de campion KSW la categoria ușoară și ajunge la un palmares profesionist de 32 de victorii și 11 înfrângeri.

Iar Valeriu Mircea, care a înregistrat al zecelea eșec din carieră, a ratat şansa de de a deveni campion absolut al promoției. După ce în trecut deținuse titlul interimar al aceleiași divizii.