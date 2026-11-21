Europarlamentarul român Claudiu Târziu, membru al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a fost supus unui control suplimentar la intrarea în țară. După aproximativ 40 de minute, i s-a permis accesul în Republica Moldova. Autoritățile de frontieră au invocat un „control de rutină”, fără să îi comunice motivul verificărilor suplimentare.

Europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele partidului Acțiunea Conservatoare (ACT), solicită autorităților Republicii Moldova să explice de ce a fost oprit la controlul de frontieră pe Aeroportul Internațional Chișinău. Acesta se deplasa la Chișinău pentru a susține o conferință programată pentru ziua următoare.

Potrivit relatării sale, polițiștii de frontieră i-au cerut să precizeze scopul vizitei și durata șederii, să spună unde este cazat și unde va avea loc conferința. La finalul verificărilor i s-a permis intrarea în țară, fără să i se comunice ce anume a dus la oprirea sa pentru un control suplimentar.

„Am fost în Republica Moldova de aproximativ 50 de ori. Este pentru prima dată când sunt oprit astfel la frontieră. Mi s-a spus că e un «control de rutină», însă am așteptat aproximativ 40 de minute și am fost întrebat de ce am venit, cât stau, unde sunt cazat și unde va avea loc conferința. Am primit, în cele din urmă, permisiunea de a intra în țară. Încă aștept să aflu de ce a fost nevoie de aceste verificări ”, a declarat Claudiu Târziu.

În timpul așteptării, europarlamentarul a contactat Consulatul României. Ulterior, consulul general l-a sunat și i-a comunicat că se ocupase de situație. Potrivit lui Claudiu Târziu, nici reprezentanților consulari români nu le-a fost comunicat motivul controlului suplimentar.

Claudiu Târziu este membru al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova și a susținut parcursul european al acesteia prin intervenții și voturi în Parlamentul European.

„Susțin integrarea europeană a Republicii Moldova și mi-am exprimat această poziție prin voturile și intervențiile mele în Parlamentul European. Tocmai de aceea, consider firesc ca autoritățile de la Chișinău să ofere o explicație clară pentru ceea ce s-a întâmplat. Vreau să știu ce a determinat controlul suplimentar și de ce motivul lui nu mi-a fost comunicat nici după încheierea verificărilor”, a precizat europarlamentarul.

Claudiu Târziu solicită un răspuns oficial din partea autorităților competente ale Republicii Moldova cu privire la motivul verificărilor și la procedura aplicată în cazul său.

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